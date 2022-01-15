Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşta gazetecilerle bir araya gelen Bakan Yanık, Bakanlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı. Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

"HANE BAŞI 450 LİRA İLE 1.150 LİRA ARASINDA DESTEK"

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Bakan Derya Yanık, "Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1.150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi." dedi.

"SENELİK 3 MİLYAR LİRALIK BİR DESTEK ÖNGÖRÜYORUZ"

Hedefin 4 milyon haneye ulaşmak olduğunu söyleyen Yanık, "Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1.150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.