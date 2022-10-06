Bakan Dönmez: "Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji... - Son Dakika
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Bakan Dönmez: "Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji...

06.10.2022 15:15
Bakan Dönmez: "Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji...

Bakan Dönmez: "Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla mevcut ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum.

Bakan Dönmez: "Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla mevcut ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Hedefimiz, sağlam temellere dayanan, öngörülebilir ve uygulanabilir, rasyonel bir yol haritası ortaya koymak. ve bu vizyonumuz doğrultusunda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hidrokarbon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji... - Son Dakika
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