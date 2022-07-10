Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazı için dev platform derin denizlerde boru serimine başladı. Sığ deniz boru serim işlemleri tamamlandı. Karadeniz'in 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde çalışmalar 7/24 devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , Karadeniz 'de keşfedilen doğal gazın taşınması için derin denizde boru serimine başlandığını açıkladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Ekonomi › BAKAN DÖNMEZ KARADENİZ GAZI İÇİN BORU SERİMİNE BAŞLANDI - Son Dakika

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