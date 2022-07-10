BAKAN DÖNMEZ KARADENİZ GAZI İÇİN BORU SERİMİNE BAŞLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN DÖNMEZ KARADENİZ GAZI İÇİN BORU SERİMİNE BAŞLANDI

10.07.2022 14:43

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın taşınması için derin denizde boru serimine başlandığını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın taşınması için derin denizde boru serimine başlandığını açıkladı.

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazı için dev platform derin denizlerde boru serimine başladı. Sığ deniz boru serim işlemleri tamamlandı. Karadeniz'in 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde çalışmalar 7/24 devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez'in Twitter paylaşımında boruları derin deniz tabanına yerleştiren 'Castorone' gemisinin görüntüsü de yer aldı.

YORUMLAR
500
Karadeniz gazı için derin denizde boru serimine başlandı Karadeniz gazı için derin denizde boru serimine başlandı Meteoroloji Uyardı: Yarın Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı'nda Kuvvetli Yağış Bekleniyor Meteoroloji Uyardı: Yarın Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı'nda Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BAKAN DÖNMEZ KARADENİZ GAZI İÇİN BORU SERİMİNE BAŞLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
15:49 Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:42 İstanbul'daki sağanak yağış vatandaşlara kabusu yaşattı! İmamoğlu'nun tatile çıktığı iddia ediliyor
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:04 Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 16:18:28. #1.13#
SON DAKİKA: BAKAN DÖNMEZ KARADENİZ GAZI İÇİN BORU SERİMİNE BAŞLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement