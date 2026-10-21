Bakan Fahnbulleh, Jackdaw gaz sahasında 10 milyar metreküplük üretime izin verdi - Son Dakika
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Bakan Fahnbulleh, Jackdaw gaz sahasında 10 milyar metreküplük üretime izin verdi

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Bakan Miatta Fahnbulleh, Kuzey Denizi'ndeki Jackdaw gaz sahasında üretimin başlamasını onayladı. Sahadan çıkarılacak gazın ay sonunda ev ve işletmelere ulaşması beklenirken, üretimin 10 milyar metreküple 2025-2050 gaz ithalatının yüzde 2'sine karşılık geleceği tahmin ediliyor.

İngiltere, iklim değişikliğinin şiddetlenen etkileri nedeniyle kamuoyunda tartışmalı hale gelen Kuzey Denizi'ndeki Jackdaw gaz sahasında üretimin başlamasını onayladı.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Miatta Fahnbulleh, düzenleyici kurumun lisansı bulunan Jackdaw gaz sahasında üretimin başlamasına izin vermesini onayladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, sahadan çıkarılacak doğal gazın bu ayın sonu itibarıyla İngiltere'deki ev ve işletmelere ulaştırılması bekleniyor.

Söz konusu sahadan gaz üretiminin 10 milyar metreküple İngiltere'nin 2025-2050 dönemi için öngörülen gaz ithalatı miktarının yüzde 2'sine karşılık geleceği tahmin ediliyor.

Enerji şirketleri Shell ve Equinor'un ortak girişimi Adura tarafından işletilen Jackdaw gaz sahası, iklim değişikliğinin şiddetlenen etkileri nedeniyle Rosebank projesi gibi kamuoyunda tartışmalı hale gelmişti.

Londra merkezli düşünce kuruluşu ECIU'nun analisti Jess Ralston, söz konusu onayın İngiltere'de doğal gaz ve elektrik faturalarını düşürmeyeceğini veya ülkenin enerji güvenliğini kayda değer ölçüde artırmayacağını belirtti.

Bu sahanın sınırlı bir süre boyunca İngiltere'nin gaz talebinin yalnızca çok küçük bir bölümünü karşılamasının beklendiğini ifade eden Ralston, "Aşırı sıcaklıkların yaşandığı bir yazın ve kamuoyunda giderek artan endişelerin ardından şimdi gözler Rosebank petrol sahasına çevrilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Kuzey DeniziPolitikaEkonomiEnerjiÇevreDünyaSon Dakika

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