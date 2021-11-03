Üye Girişi
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın - Son Dakika

Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın

03.11.2021 13:13
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemde üst üste gelen zamlar sonrası vatandaşa faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulundu. Evin bir derece daha düşük ısıtılmasının faturaya yüzde 7 etkisi olacağına dile getiren Dönmez, "Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz." sözleri yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz, elektrik ve akaryakıta gelen zamlar için 'tasarruf' tavsiyesinde bulundu. Vatandaşa evlerini daha az ısıtmaları tavsiyesi veren Bakan Dönmez, 1 derecelik sıcaklık değişikliğinin faturayı yüzde 7 düşüreceğini söyledi.

"BUNU 7'DEN 70'E HERKESİN YAPMASI GEREKİYOR"

Dönmez, "Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz" dedi.

AKARYAKIT VE DOĞAL GAZA BÜYÜK ZAM

Son dönemde dolar kurundaki artış ve uluslararası piyasalarda fiyat artışı nedeniyle akaryakıta üst üste zam geldi. Fiyat artışları sonrası İstanbul'da benzinin fiyatı 8,41 liradan, motorin ise 8,16 liradan satılıyor. LPG oto gazın fiyatı ise 6,56 lira seviyesinde bulunuyor.

Kasım ayı için doğal gaza da zam geldi. Mesken fiyatlarında bir değişiklik olmazken, sanayi aboneleri için yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yüzde 46 zam yapıldı.

Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın

Fatih Dönmez, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor 12:44 Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu 12:24 Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi 11:59 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı 11:57 İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak 11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu 11:24 Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu
Meral Akşener 11:15 Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları 10:19 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları

Son Dakika Haberleri
13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın
12:46 Japonya spikerin zor anları
12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi
12:19 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
11:58 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
Japonya spikerin zor anları Japonya spikerin zor anları         
12:46
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi         
11:58
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Akşener, Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum         
11:19
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi         
11:13
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 13:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement