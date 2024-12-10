Bakan Işıkhan: Asgari Ücret İçin Erken - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: Asgari Ücret İçin Erken

Çalışma Bakanı Işıkhan, asgari ücret rakamlarının belirlenmesi için henüz erken olduğunu söyledi.

10.12.2024 22:22
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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: "Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken. Mutlaka aralık ayının sonuna geldiğimizde bir rakam olacak. Onu da tespit komisyonuz nihai kararı verdiğinde aziz milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 16.00'da başlıyor. Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Burada konuşan Bakan Işıkhan, "Burada daha önce ifade ettiğimiz gibi hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu. Çalışmalara başlayacağız, hayırlı olur inşallah" açıklamasında bulundu.

"Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken"

Bakan Işıkhan, asgari ücrete yapılacak muhtemel yüzde 25 zammı nasıl değerlendirdikleri sorusuna, "Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken. Mutlaka aralık ayının sonuna geldiğimizde bir rakam olacak. Onu da tespit komisyonuz nihai kararı verdiğinde aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Bir 'Bismillah' diyelim" ifadelerine yer verdi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğu çok önem veriyoruz"

Asgari ücret sürecine ilişkin konuşan Işıkhan, "Daha önce başarıyla sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık. Çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de işveren temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğu çok önem veriyoruz. Sosyal diyalog da çözemeyeceğiniz, Türkiye'nin çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını da özellikle vurgulamak istedim. Cumhurbaşkanımız il toplantısında asgari ücret ve sabit gelirlilerle ilgili değerlendirmelerini ifade etti. mutlaka dikkate alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: Asgari Ücret İçin Erken - Son Dakika

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