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Bakan Işıkhan: Asgari ücretlileri enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika

Bakan Işıkhan: Asgari ücretlileri enflasyona ezdirmeyeceğiz

15.11.2023 14:50  - Güncelleme: 15:17

Asgari ücret zammı pazarlığına sayılı günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Zamda enflasyonun kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Işıkhan, ''Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret zammına ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

PAZARLIK ARALIKTA BAŞLIYOR

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Işıkhan, aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.

"SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GAYRET EDECEĞİZ"

Asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Bakan Işıkhan, "Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah. Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz. Ben katkı getireceğine inanıyorum. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar varsa biz de bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz, daha müreffeh bir ülke için." dedi.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, temmuz ayında yapılan yüzde 34 zam ile net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: Asgari ücretlileri enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Asgari ücretlileri enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika
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