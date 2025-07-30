Bakan Işıkhan'dan Kamu İşçileri İçin Zam Açıklaması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü için 18 Temmuz'da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklifin farklı noktalara çekildiğini bildirdi. Işıkhan, yüzde 24'lük teklifin enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geldiğini kaydetti.

Bakan Işıkhan, yaptığı yazılı açıklamada kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü için sendikalarla şubat ayından bu yana görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu süreç zarfında görüşmelerin her aşamasında sendikalarla iletişim içinde olarak, sosyal diyaloğu güçlü tutma gayretinde olduk. Süreçte sendikalar tarafından teklifler sunuldu ve hükümeti temsilen kamu işveren sendikası olan TÜHIS'in yaptığı istişarelerle çok sayıda teklif sendikalara iletildi. 18 Temmuz'da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve 2'nci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi. İlk 6 ay için verilen yüzde 24'lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Gerçekleşen enflasyon maddelerimiz, çalışanlarımızın genelini enflasyona ezdirmeme politikamızın bir gereği olarak teklifte yer aldı. İkinci 6 ay için Temmuz- Aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi. Oysaki teklif; ikinci 6 ayın (Temmuz-Aralık dönemi) gerçekleşen enflasyonu işaret edilerek hazırlanmıştır. Bunu hükümet olarak sendikalara sunduk. Ayrıca sosyal haklar üzerine de beraber çalışmalara devam etmek amacıyla kapıyı her zaman açık tuttuk" dedi.

'YAPTIĞIMIZ DAVETE TÜRK-İŞ KATILMADI'

Işıkhan, dün; farklı algıların önüne geçmek için net rakamlarla son teklifi yaptıklarını vurgulayarak, "Dün teklif vermek üzere yaptığımız davete maalesef TÜRK-İŞ tarafı katılmadı, HAK-İŞ tarafı katıldı ve teklifimizi verdik. Teklifimizi, farklı yorumlara sebebiyet vermeyecek şekilde net oranlarla verdik. Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için yüzde 11; ki bu oran Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen enflasyon düzeyi dikkate alınarak belirlenmiş ve teklif edilmiş bir rakamdır. Nihayetinde ilk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız. Ağustos ayı, memurlarımızı ve memur emeklilerimizi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin yürütüleceği ay. Hem kamu işçilerimizin hem de memurlarımızın, çalışma barışını bozmayacak, ücret dengesini koruyacak, mali disipline ve enflasyon hedeflerine zarar vermeyecek şekilde aylık artışlarını görüşeceğiz. Biz, tüm çalışanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmanın gayreti içerisindeyiz. Yapılan zam oranlarının kısa sürede erimediği; yüksek fiyat artışlarına sebep olmadığı kalıcı bir refah için çalışıyoruz. Bu yaklaşımımızı dün olduğu gibi bugün de sürdürüyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bunun için yapıcı bir tutumla süreçleri tamamlamak en büyük arzumuzdur. Biz işçilerimizin yanındayız; bugüne kadar işçilerimizin haklarını genişletmek için nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da aynı düşünce ve yaklaşımla çalışmaya devam edeceğiz. Bir önceki dönem olan 2023-2024 Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında kamu işçilerinin ücretlerine; 2023 yılı ilk 6 ayda refah payı dahil yüzde 45, ikinci 6 ayda yüzde 15; 2024 yılı her iki 6 ayda ise yüzde 10'ar artış yapılmış, ayrıca enflasyon farkı da ödenmiştir. Brüt ücreti 15 bin TL'nin altında olan işçilerin ücretleri bu seviyeye çıkarılmıştır. Dün olduğu gibi bugün de amacımız, toplu iş sözleşmesini bir an önce tamamlayarak kamu işçilerimizin hak ettikleri artışları ve kazanımları almasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.