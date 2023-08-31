Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilk yorum: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz - Son Dakika

Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilk yorum: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz

Son Güncelleme: 31.08.2023 15:54

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklisine yapılan zamma ilişkin bir değerlendirme yaptı. Kamu görevlileri adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabul edildiğini belirten Işıkhan, ''Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz.'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin kararını değerlendirdi. Toplu sözleşmede önemli kazanımlara imza atıldığını belirten Bakan Işıkan, "Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz." dedi.

"50 MADDE AYNI ŞEKİLDE KABUL EDİLDİ"

Kurulun, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme kapsamında 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam oranı üzerinde karar kıldığını anımsatan Işıkhan şunları kaydetti:

"Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız toplu sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz."

İşte o paylaşım:

Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilk yorum: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz

Vedat Işıkhan, Memur, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilk yorum: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilk yorum: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz - Son Dakika
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