Mardin\'de Yerli Kalkınma Vurgusu

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hedefimiz, tam bağımsız bir kalkınma sürecini yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirebilmektir." dedi.

Bakan Işıkhan, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda çalışma hayatında, ekonomisinde, kalkınmasında emeği olan iş dünyasının temsilcileriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Bakanlık olarak gece gündüz çalışmaya gayret ediyoruz"

Çalışma hayatının temsilcileriyle sık sık bir araya gelip bu tür istişare ortamlarını oluşturduklarını belirten Işıkhan, bu toplantıları çok önemli bulduğunu kaydetti.

Mardin'in bütün sorunlarını çözüme kavuşturmak için tüm imkanları kullanacaklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"'Siz yeter ki çalışın, üretin, biz destekleriz.' demiştik. Şartlar müsaade ettiği ölçüde bugüne kadar vermiş olduğumuz her sözü tuttuk. Elimizdeki bütün imkanları yatırımcımıza, işverenimize, çalışanımıza seferber etmeye gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnşallah bugün hem sizlerle Mardin'in çalışma hayatına katkıda bulunacak güncel istişarelerimizi gerçekleştireceğiz hem de sizlerle sohbet etme fırsatı bulacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda el birliğiyle her alanda olduğu gibi çalışma hayatı alanında da yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bilhassa ekonomik kalkınmamız için gerek çalışma hayatında gerekse ekonomimizi ilgilendiren her alanda Bakanlık olarak gece gündüz çalışmaya gayret ediyoruz.

Hedefimiz, tam bağımsız bir kalkınma sürecini yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirebilmektir. Bunu gerçekleştirebilmenin en önemli yollarından birinin ise sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminden geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu noktada sizlere destek vermeye, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmaya ve bürokratik yükü hafifletmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

"460 binden fazla kadının istihdamla buluşmasına aracılık ettik"

İŞKUR vasıtasıyla işverenler ve işçileri bir araya getirdiklerini, işverenlerin aradığı elemanları bulmalarına yardımcı olduklarını anlatan Işıkhan, diğer yandan teşvik ve desteklerle işletmelerin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Gelecek dönemde de işverenleri istihdam artışı noktasında desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş Pozitif Projesi, kadın istihdamının arttırılması konusunda çok önemli. Şu ana kadar 460 binden fazla kadının istihdamla buluşmasına aracılık ettik. Bu projeyle özellikle işverenle iş arayanı çevrim içi olarak bir araya getirip istihdam ve işe yerleştirme süreçlerini hızlandırdığımız çok önemli sistem kurduk aslında. İş Pozitif, özellikle kayıtlı kadın istihdamı konusundaki sorunların çözümüne katkı sağlayacak, iş arayanın da işverenin de bağlantısını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir işbirliği sistemidir."

"Bu dalgalanma dönemleri yükseliş sürecinin doğal bir sonucudur"

Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyona yakışır hale getireceklerini dile getiren Işıkhan, özellikle sosyal güvenlikte, ihracatta, savunma sanayisinde dünya ölçeğinde örnek alınan ülke konumunda bulunduklarını kaydetti.

Aynı şekilde istihdamda ve iş gücünde Orta Vadeli Program'a uygun şekilde yükselen ivme içinde olduklarının altını çizen Işıkhan, şunları ifade etti:

"Zaman zaman dalgalanmalar olsa da gidişat olumlu yöndedir. Bu dalgalanma dönemleri yükseliş sürecinin doğal bir sonucudur. Değişimler, dönüşümler, geçiş süreçleri kolay değildir ancak uzun vadede refahı vadeder. Bu sebeple çok daha büyük bir azim ve şevkle çalışmalı, katma değer üretmeliyiz. En son geçtiğimiz hafta İşgücü Uyum Programı adında yeni bir sistemi açıkladık. Özellikle ev hayatı ile iş hayatını uyumlaştırmada sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yönelik, kendilerini çalışma hayatına katmayı hedefleyen, niteliği itibarıyla tarihimizde ilk kez uygulanan bir modeli hayata geçirdik. Çalışma hayatını bu ve benzeri yeni uygulamalarla desteklemeye devam edeceğiz. İşçinin de işverenin de yatırımcının da kazandığı, herkesin hakkını aldığı adil bir sistem hepimizin ortak arzusudur. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu güç birliğinden geçiyor. İnşallah bu güzel gelişmeleri sizlerin desteğiyle daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum.

Türkiye, bugün beş yıllık değil yüzyıllık kalkınma planları yapan bir ülke haline gelmiştir. Mardin'in nereden nereye geldiğini en iyi yatırımcımız, üreticimiz bilir. Mardin'imiz, bu bölgenin sadece tarihini, kültürünü değil bereketini, üretimini de taşıyan şehirlerimizden biridir."

"İşçisi, işvereni, devleti, milletiyle birlikte hepimize düşen önemli görevler var"

Bu toprakların dinlerin, dillerin, kültürlerin merkezi, birliğin ve dirliğin sembolü olduğunu ifade eden Işıkhan, Türkiye'yi yüzyıllık hedeflerine taşıyacak cevherin fazlasıyla mevcut olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu noktada işçisi, işvereni, devleti, milletiyle birlikte hepimize düşen önemli görevler var. Özellikle çalışma hayatımızın paydaşları olan sizlerin çalışmaları, Mardin'in kalkınmasında çok önemli roller oynuyor. Bu şehrin esnafı, tüccarı, çalışanı, işçisi, hem Mardin hem de Türkiye'nin teminatıdır. Mardin'in geleceğini de yine sizlerin desteğiyle inşa edeceğiz. Ülkesinin ve şehrinin istikbali için halis niyetle ve alın teriyle çalışan, üreten, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Adım adım ilerlediğimiz stratejik hedeflerimizle inşallah yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla büyümemizi ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz.

İnşallah şehrimiz, milletimiz ve daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız."

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da kentin tarım, sanayi ve turizmiyle bölgede önemli bir şehir olduğunu, bu gelişme trendi ve hızının artarak devam edeceğini söyledi.

Kurumlar olarak huzur ve güvenin sağlanması noktasında gayret gösterdiklerini ifade eden Akkoyun, "Şehrimizin gelişmesi, kalkınması, istihdamının artması noktasında da gerekli gayreti gösteririz ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Toplantıda AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik de konuşma yaptı.