Bakan Işıkhan: "Herkesin kendini özgürce ifade edebildiği bir çalışma hayatına sahibiz" - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: "Herkesin kendini özgürce ifade edebildiği bir çalışma hayatına sahibiz"

23.06.2025 16:22
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ve kendine yer bulabildiği; daha adil, daha müreffeh bir sistemin inşası için; katılımcı, çok sesli bir sendikal yapıya ve çalışma hayatına sahibiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ve kendine yer bulabildiği; daha adil, daha müreffeh bir sistemin inşası için; katılımcı, çok sesli bir sendikal yapıya ve çalışma hayatına sahibiz" dedi.

Memur-Sen tarafından, kuruluşunun 30'uncu yılı nedeniyle 'Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması' Programı düzenlendi. ATO Congresium ev sahipliğinde yapılan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve 'Hak Emek Adalet' sloganıyla gerçekleşti.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen'in sadece kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarını geliştirmekle kalmadığını aynı zamanda dünyada mazlumların sesi olduğunu vurguladı. Işıkhan, "Memur-Sen, aynı zamanda; emperyalist ülkelerin güdümünde yürüyen uluslararası sendikal hareketlere karşı, uluslararası dünya emekçilerinin ve mazlumların sesi olacak, uluslararası sendikalar kuran bir fikir sendikasıdır" diye konuştu.

"Çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sendikalarımızla birlikte 'eşgüdüm' halinde yapıyoruz"

Işıkhan, çalışma hayatının tüm paydaşlarının ortak arzusunun Türkiye'nin birliği, dirliği, Türk milletimizin huzur ve refahı olduğunu işaret ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin güçlenmesi, ekonomimizin büyümesi, insanımızın gelecek kaygısı yaşamadan iş-güç sahibi olması ve refahımızın yükseltilmesi için hep birlikte çalışıyor, mevcut sorunlarımıza da kalıcı çözümler üretiyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; hükümet olarak, sosyal diyalog anlayışıyla; sendikalarımızla birlikte 'eşgüdüm' halinde yapıyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan, sendikalarımızın büyümesi ve gelişmesi için örgütlenmelerine destek oluyoruz. Toplu sözleşmeler aracılığıyla; Kamuda nitelikli hizmetlerin üretilmesini ve sunulmasını sağlayan fedakar kamu görevlilerimizin; mali ve özlük haklarını, günün şartlarını dikkate alarak, sürekli geliştiriyoruz."

"Herkesin kendini özgürce ifade edebildiği bir ve çalışma hayatına sahibiz"

Türkiye'nin geçmişte milletin, emeğinin hakkını arama özgürlüğünün olmadığı dönemlerden geçtiğini söyleyen Işıkhan, "Hamdolsun ki uğruna çok bedeller ödenen emek mücadelesi ve sendikal faaliyetler; Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyasi reformlar ve Memur-Sen gibi bu toprakların değerlerine sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarımız sayesinde, ülkemiz, bu vesayet zincirlerinden kurtulmayı başarmıştır. Bugün herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ve kendine yer bulabildiği; daha adil, daha müreffeh bir sistemin inşası için; katılımcı, çok sesli bir sendikal yapıya ve çalışma hayatına sahibiz" diye konuştu.

Jeo-politik konumu nedeniyle Türkiye'nin adeta bir ateş çemberinden geçtiğinin altını çizen Işıkhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Tam bağımsızlık yolunda; yüzyıllık planlar yapan güçlü Türkiye'nin Lideri olarak, çalışma hayatı başta olmak üzere bugüne kadar, ülkemizi ilgilendiren dahili ve harici her konuda atmış olduğunuz kararlı adımlar, ortaya koymuş olduğunuz vizyon ve sarsılmaz irade için şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü biliyoruz ki; zatıalinizin mücadelesi ekonomide, güvenlikte, diplomaside; milletimizin onurunu ve ülkemizin bağımsızlığını koruma davasıdır. Bizler de sendikalarımız, kamu görevlilerimiz, işçilerimiz, işverenlerimiz, emeklilerimiz, kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, bu ahde vefa duygusuyla Türkiye Yüzyılı hedefimize yürürken, aynı çalışma azmini ve aynı fedakarlığı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Memur-Sen'in de kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan Işıkhan, "Memur-Sen gibi, toplumun vicdanını temsil eden; yüz akı sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nın kaçınılmaz olacağına yürekten inanıyorum. Ülkemizin bu kutlu yolculuğunda, kıymetli yol arkadaşlıkları için Memur-Sen ailesine ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla devam etti. Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyon üyeleri katılım sağladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: 'Herkesin kendini özgürce ifade edebildiği bir çalışma hayatına sahibiz' - Son Dakika

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