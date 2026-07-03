Bakan Işıkhan: İmalata 6,7 milyar lira destek sağladık - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: İmalata 6,7 milyar lira destek sağladık

Bakan Işıkhan: İmalata 6,7 milyar lira destek sağladık
03.07.2026 21:36
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Bakan Vedat Işıkhan, imalat sektöründe 922 bin 537 sigortalı için nisan, mayıs ve haziran aylarında 6,7 milyar lira destek sağlandığını, yıl sonuna kadar toplam 51 milyar liraya ulaşılacağını açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İmalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalı için nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız" dedi.

Karabük'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vali Oktay Çağatay'ı, ardından da partisinin Karabük İl Başkanlığı'nı ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret edip, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Bakan Işıkhan Karabük 5000 Evler Has Bahçe tesisinde 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

'İSTİHDAMI KORUMAK İÇİN DESTEKLERİMİZ SÜRECEK'

Tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden 2026 yılında sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başına aylık 3 bin 500 TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Ayrıca imalat sektöründe KOBİ statüsünde olan ve 2026 yılında istihdamını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar kredi finansman desteği sağlanacaktır. İmalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Benzer desteğin turizm sektörünü kapsaması amacıyla Bakanlık olarak hazırlık çalışmalarımızın sonuna geldik. Yakın zamanda kanun tasarımız meclisimize ulaştırılacaktır. Bu önemli gelişmeyi sizlerle de paylaşmak istedim. Bizler; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışma hayatını daha güçlü hale getirecek reformları hayata geçirmeye, yatırım ortamını geliştirmeye ve üretimin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi; kamu ile özel sektörün aynı hedef doğrultusunda omuz omuza vermesi, kalkınmanın en önemli şartıdır. Bugünkü istişare toplantımızı da bu anlayışın değerli bir parçası olarak görüyoruz. Sizlerin görüşleri, önerileri ve sahadaki tecrübeleri bizim için son derece kıymetlidir" diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜVENİLİR LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Işıkhan, daha sonra Vali Nafiz Kayalı Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karabük İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Partililere seslenen Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Ateş çemberine dönen bölgemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Türkiye, en güvenilir liman olmaya devam etmektedir. Allah saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Gelecek ay inşallah 2001 yılında davamızın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'aydınlığa açık, karanlığa kapalı' diyerek yola çıktığımız, AK Parti devriminin 25'inci kuruluş yıl dönümünü, çeyrek asırlık bir destana yaraşır şekilde, hep birlikte, büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 'Bugünden sonra Türkiye'mizde, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle AK Parti'mizin doğduğu günü taçlandıran, Anadolu ihtilalini başlatan sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bugüne kadar gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhunu, çalışma azmimizi daha da artırarak, yarınlarımızı bugünlerden daha güzel yapacağız."

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: İmalata 6,7 milyar lira destek sağladık - Son Dakika

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