Bakan Işıkhan Yalova'da 2,1 milyonluk istihdam hedefini açıkladı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan Yalova'da 2,1 milyonluk istihdam hedefini açıkladı

Bakan Işıkhan Yalova\'da 2,1 milyonluk istihdam hedefini açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yalova'da iş insanlarıyla buluştuğu toplantıda 2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı ve işsizliği 2029'da yüzde 7,6'ya indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Işıkhan, Terörsüz Türkiye hedefiyle huzur arttıkça yatırım ve istihdamın güçleneceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli olarak düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6'ya indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında Yalova Makine İhtisas OSB'de iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada, şehirleri sık sık ziyaret ederek, işçiler, işverenler, esnaf, sanayici ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Çalışma hayatına ilişkin politikaları oluştururken sahanın sesini duymayı, ihtiyaç ve talepleri doğrudan muhataplarından dinlemeyi önemsediklerini belirten Işıkhan, Yalova'nın yüzölçümü bakımından küçük ancak taşıdığı ekonomik değer, stratejik konum ve sahip olduğu potansiyelin büyük olduğunu ifade etti.

Işıkhan, İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinin merkezinde bulunan Yalova'nın kara ve deniz ulaşım imkanlarıyla Marmara'nın üretim, ticaret ve lojistik havzasının stratejik noktalarından biri olduğuna işaret etti.

Yalova'yı, Türkiye'nin üretim, ticaret, turizm ve yüksek katma değerli kalkınma hedefleri içinde stratejik bir şehir olarak gördüklerini dile getiren Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerlerken Yalova'nın sahip olduğu bu avantajları daha fazla yatırıma, üretime, ihracata ve nitelikli istihdama dönüştürmek istiyoruz. Yalova'nın çalışma hayatında katettiği mesafe de bu potansiyeli açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Huzur arttıkça yatırım artacak"

Bakanlığın 2027-2029 hedeflerine değinen Işıkhan, şunları kaydetti:

"2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli olarak düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6'ya indirmeyi hedefliyoruz. Ancak bizim için mesele yalnızca daha fazla istihdam oluşturmak değildir. Aynı zamanda işgücümüzün niteliğini yükseltmek, beceri uyumsuzluğunu azaltmak, yeni nesil çalışma biçimlerine ve sektörel dönüşümlere uyumu güçlendirmek ve işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek istiyoruz."

Işıkhan, bir taraftan yeni iş imkanlarının oluşmasını desteklerken, diğer taraftan iş arayan vatandaşların becerileriyle işverenlerin ihtiyaçlarını daha güçlü şekilde buluşturacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye bugün sadece ekonomide ve çalışma hayatında değil, ülkemizin geleceği açısından tarihi önemde bir süreci de kararlılıkla yürütmektedir. Terörsüz Türkiye hedefimiz, huzurun ve kardeşliğin güçlendiği, kaynaklarımızın üretime, yatırıma, istihdama ve kalkınmaya daha fazla yöneldiği güçlü Türkiye hedefidir. Terörün ve şiddetin gölgesinin tamamen ortadan kalktığı bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımızın tamamı olacaktır. Huzur arttıkça yatırım artacak, yatırım arttıkça üretim ve istihdam güçlenecek, ülkemizin her bölgesi sahip olduğu potansiyeli çok daha güçlü biçimde harekete geçirecektir. İnanıyoruz ki Terörsüz Türkiye ile güçlenen kardeşliğimiz ve istikrarımız, Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesine de yeni bir ivme kazandıracaktır. Çünkü dünya değişiyor, üretim biçimleri, meslekler ve ihtiyaç duyulan beceriler de değişiyor."

"Siz istihdam oluşturdukça ailelerimizin refahı artıyor"

Dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil dönüşümün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini dile getiren Işıkhan, "Biz sizleri yalnızca yatırım yapan ve istihdam oluşturan bir kesim olarak değil, Türkiye Yüzyılı'nın kalkınma yolculuğundaki en önemli yol arkadaşlarımızdan biri olarak görüyoruz. Siz ürettikçe Türkiye büyüyor. Siz yatırım yaptıkça şehirlerimiz gelişiyor. Siz istihdam oluşturdukça ailelerimizin refahı artıyor." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Bakanlık olarak çalışanın ve işverenin yanında olmaya, üretimi, yatırımı ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yalova'nın ölçeğine değil, imkanlarına, yüzölçümüne değil, ürettiği değere, bugünkü kapasitesine değil, yarın ulaşabileceği seviyeye bakacağız. Bizler de Yalova'yı sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, denizcilik sektörüyle ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye Yüzyılı'nın örnek şehirlerinden biri haline getirmek için hep birlikte çalışacağız. Güçlü Yalova güçlü Marmara, güçlü Marmara güçlü Türkiye demektir."

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, kurum müdürleri, sanayici ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Türkiye, Yalova, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan Yalova'da 2,1 milyonluk istihdam hedefini açıkladı - Son Dakika

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