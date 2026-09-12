Bakan Işıkhan Yalova\'da iş dünyasıyla buluştu, 2,1 milyon ilave istihdam hedefini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamlarıyla bir araya gelerek çalışma hayatı, istihdam ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan Yalova Makine İhtisas OSB'de düzenlenen iş adamlarıyla istişare toplantısına katıldı. İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Işıkhan, Yalova'nın ekonomik potansiyeli, istihdam rakamları ve Türkiye'nin kalkınma hedefleri hakkında konuştu. Bakan Işıkhan, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefinin ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Işıkhan, "Terörsüz Türkiye hedefimiz; huzurun ve kardeşliğin güçlendiği, kaynaklarımızın üretime, yatırıma, istihdama ve kalkınmaya daha fazla yöneldiği güçlü Türkiye hedefidir" dedi.

Terörün ve şiddetin gölgesinin tamamen ortadan kalktığı bir Türkiye'nin 86 milyon vatandaşın tamamına fayda sağlayacağını belirten Işıkhan, huzur arttıkça yatırımın, yatırım arttıkça üretim ve istihdamın güçleneceğini ifade ederek, "İnanıyoruz ki Terörsüz Türkiye ile güçlenen kardeşliğimiz ve istikrarımız, Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesine de yeni bir ivme kazandıracaktır" diye konuştu.

Yalova'nın yüzölçümü bakımından küçük, ancak ekonomik değeri, stratejik konumu ve potansiyeli itibarıyla büyük bir şehir olduğunu dile getiren Işıkhan, kentin İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinin merkezinde yer aldığını söyledi.

Yalova'nın kara ve deniz ulaşım imkanlarıyla Marmara'nın üretim, ticaret ve lojistik havzasının stratejik noktalarından biri olduğunu belirten Işıkhan, kentin tersaneleri ve denizcilik sanayisiyle üretimin, Termal başta olmak üzere sağlık ve termal turizmiyle turizmin, çiçekçilik ve süs bitkileriyle de tarımsal üretimin önemli merkezlerinden olduğunu kaydetti. Işıkhan, "Yalova'yı Türkiye'nin üretim, ticaret, turizm ve yüksek katma değerli kalkınma hedefleri içerisinde stratejik bir şehir olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalova'da 112 bine yaklaşan aktif sigortalı

Yalova'nın çalışma hayatındaki gelişimine ilişkin rakamları da paylaşan Işıkhan, 2002 yılından bugüne İŞKUR aracılığıyla 66 binden fazla vatandaşın işe yerleşmesine aracılık edildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, yalnızca 2026 yılının ilk yedi ayında işverenler tarafından İŞKUR'a 5 bin 873 açık iş talebi iletildiğini belirterek, bugüne kadar yaklaşık 16 bin vatandaşın aktif iş gücü programlarından yararlandığını söyledi. 2002 yılında Yalova'da yaklaşık 36 bin olan aktif sigortalı sayısının bugün 112 bine yaklaştığını aktaran Işıkhan, son 24 yıldaki artışın yüzde 211'i aştığını ifade etti.

Işıkhan, Yalova'da bugüne kadar 34 bin 493 iş yerinin teşviklerden yararlandığını, sağlanan toplam desteğin ise 5,5 milyar lirayı aştığını açıkladı.

"2027-2029 döneminde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı hedefliyoruz"

Önümüzdeki dönemde çalışma hayatına yönelik destekleri daha güçlü şekilde sürdüreceklerini belirten Işıkhan, Orta Vadeli Program kapsamında istihdam hedeflerini açıkladı. Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de bu anlayışı daha güçlü şekilde sürdüreceğiz. Orta Vadeli Programımızda bunun yol haritasını açık biçimde ortaya koyduk. 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli olarak düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6'ya indirmeyi hedefliyoruz. Ancak bizim için mesele yalnızca daha fazla istihdam oluşturmak değildir. Aynı zamanda iş gücümüzün niteliğini yükseltmek, beceri uyumsuzluğunu azaltmak, yeni nesil çalışma biçimlerine ve sektörel dönüşümlere uyumu güçlendirmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek istiyoruz. Bir taraftan yeni iş imkanlarının oluşmasını desteklerken, diğer taraftan iş arayan vatandaşlarımızın becerileriyle işverenlerimizin ihtiyaçlarını daha güçlü şekilde buluşturacağız. Çalışma hayatımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, işverenlerimizin taleplerine cevap vermek ve ülkemizin istihdam kapasitesini artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Yalova, dönüşümün güçlü merkezlerinden biri olacak"

Dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil dönüşümün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Işıkhan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren, teknolojiyi üretime entegre eden ve katma değeri yükselten şehirlerin geleceğin rekabetinde öne çıkacağını ifade etti.

Yalova'nın sanayi altyapısı, denizcilik tecrübesi, turizm kapasitesi ve girişimcilik kültürüyle bu dönüşümün güçlü merkezlerinden biri olacağına inandığını belirten Işıkhan, iş insanlarını Türkiye Yüzyılı'nın kalkınma yolculuğundaki en önemli yol arkadaşlarından biri olarak gördüklerini dile getirerek, "Siz ürettikçe Türkiye büyüyor. Siz yatırım yaptıkça şehirlerimiz gelişiyor. Siz istihdam oluşturdukça ailelerimizin refahı artıyor. Biz de Bakanlık olarak çalışanımızın ve işverenimizin yanında olmaya, üretimi, yatırımı ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Güçlü Yalova, güçlü Marmara; güçlü Marmara, güçlü Türkiye"

Yalova'nın ölçeğine değil, imkanlarına, yüzölçümüne değil, ürettiği değere, bugünkü kapasitesine değil, yarın ulaşabileceği seviyeye bakacaklarını belirten Işıkhan, kentin sanayisi, turizmi, tarımı, denizcilik sektörü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye Yüzyılı'nın örnek şehirlerinden biri olması için hep birlikte çalışacaklarını ifade Işıkhan ederek, "Güçlü Yalova, güçlü Marmara; güçlü Marmara, güçlü Türkiye demektir" dedi.

Işıkhan, konuşmasının sonunda iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.

Programa Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da katıldı.