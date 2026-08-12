Bakan Kacır: Afyonkarahisar\'a 164 Milyar Liralık Yatırım Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'a yatırım teşvik sistemi çerçevesinde verilen desteklere değinerek, "Yatırım teşvik sistemimizle, Afyonkarahisar'da gerçekleşecek 164 milyar lira yatırımın ve 28 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle Afyonkarahisar'daki Organize Sanayi Bölgelerimizde hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını, 8 yıl boyunca bakanlığımızca karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30 milyon liraya çıkarırken, 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Gastronomi Sokağı ile Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Kacır, Afyonkarahisar'ın büyümesine ve kalkınmasına katkı sunacak 14 projenin kente hayırlı olmasını diledi. Bakan Kaçır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; milletimizin ihtiyaçlarını gözeten, şehirlerimizin imkanlarını büyüten, ülkemizin rekabet gücünü ileri taşıyan güçlü bir kalkınma anlayışını hayata geçirdik. Yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da öngören bir anlayışla; daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin temellerini attık. Ülkemizi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdık. Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizin sahip olduğu birikimi, insan kaynağını ve üretim kapasitesini değerlendirerek adilce paylaştırıyor; üretimi, istihdamı ve ihracatı Anadolu'nun dört bir köşesine yayıyoruz" dedi.

"23 yılda şehrimizdeki OSB sayısını 6'dan 9'a çıkardık"

Afyonkarahisar'ın köklü sanayi kültürü, müteşebbis ruhu, güçlü tarım ve gıda potansiyeli, doğal kaynakları ve stratejik konumuyla kalkınma hamlesine öncü ve örnek şehirleri arasında yer aldığını dile getiren Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; şehrimizin üretim kapasitesini büyütecek, yeni yatırımları harekete geçirecek, işletmelerimizin rekabet gücünü artıracak ve Afyonkarahisar'ı daha müreffeh kılacak projeleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Son 23 yılda Afyonkarahisar'a kazandırdığımız eserler ve hizmetler, şehrimizin kalkınmasına verdiğimiz önemin en somut nişanesidir. Afyonkarahisar'da yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek amacıyla; 23 yılda şehrimizdeki OSB sayısını 6'dan 9'a, OSB'lerin toplam yüzölçümünü ise 425 hektardan 2 bin 624 hektara çıkardık" diye konuştu.

"İscehisar Mermer OSB'de 256 hektarlık alanı kapsayan altyapı çalışmalarını tamamlayarak hizmetine sunduk"

Afyonkarahisar'ın üretim gücünde mermer sanayisinde müstesna bir yeri bulunduğunu anımsatan Bakan Kaçır konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Zengin mermer rezervleri, köklü üretim tecrübesi ve başarılı işletmeleriyle şehrimiz, doğal taş sektöründe ülkemizin önde gelen üretim ve ihracat merkezleri arasında yer alıyor. İscehisar Mermer OSB de sektörün üretim kabiliyetini geliştiren, firmalarımızın birlikte büyümesine ve Afyonkarahisar mermerinin daha yüksek katma değerle dünya pazarlarına ulaşmasına imkan sağlayan önemli bir üretim üssümüzdür. İscehisar Mermer OSB'de 256 hektarlık alanı kapsayan altyapı çalışmalarını tamamlayarak sanayicilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımla bölgemizin yeni yatırımlara ev sahipliği yapma kapasitesini artırıyor; mermer sektörümüzde üretimin, istihdamın ve ihracatın daha da büyümesinin önünü açıyoruz."

"Afyonkarahisar'a KOSGEB eliyle bugüne kadar 2 milyar liralık destek sağladık"

Afyonkarahisar'da yerel girişimciliğin büyümesinde ve kentin yeni fırsatlarla buluşmasında anahtar role sahip KOBİ'lere, KOSGEB eliyle bugüne kadar 2 milyar liralık destek sağladıklarını dile getiren Bakan Kacır, "Yatırım teşvik sistemimizle, Afyonkarahisar'da gerçekleşecek 164 milyar lira yatırımın ve 28 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle Afyonkarahisar'daki Organize Sanayi Bölgelerimizde hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını, 8 yıl boyunca Bakanlığımızca karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30 milyon liraya çıkarırken, 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin ana unsurlarından Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısında jeotermal kaynaklarla su ürünleri yetiştiriciliği ve bitkisel içerikli gıda takviye ürünleri üretimine dönük 442 milyon liralık 2 yatırım projesini destekliyoruz. 2026'nın Ocak ayında destek başlıklarını güncellediğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi programı çerçevesinde, şehrimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli değerlendirerek Afyonkarahisar'ı yerel kalkınma açısından örnek bir konuma taşıma arzusundayız" dedi.

Gerçekleştirilen programa bakan Kacır'ın yanı sıra Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, milletvekilleri ve kent protokol üyeleri katıldı.