Bakan Kacır: Anadolu mutfağı çevreci anlayışın en köklü örneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kacır: Anadolu mutfağı çevreci anlayışın en köklü örneği

Bakan Kacır: Anadolu mutfağı çevreci anlayışın en köklü örneği
21.05.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türk Mutfağı Haftası'nda 'Bir Sofrada Miras' programında Anadolu mutfağının sürdürülebilirlik ve paylaşım kültürüyle öne çıktığını belirtti. 1847 coğrafi işaretli ürünle Anadolu'nun zengin mirasını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu mutfağının sürdürülebilirlik, paylaşım kültürü ve üretime duyduğu saygıyla öne çıktığını belirterek "Bereketi israf etmeden kullanan, emeği sofraya değer olarak taşıyan ve paylaşmayı bir medeniyet dili haline getiren Anadolu mutfağı, dünyanın bugün yeniden keşfettiği çevreci mutfak anlayışının en köklü örneklerinden biridir." dedi.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İstanbul'da düzenlenen "Bir Sofrada Miras" programına katıldı.

Sözlerine, Anadolu'nun köklü mirasını geleceğe taşımaya yönelik başlattıkları "Anadoludakiler" projesini himaye eden Emine Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Kacır, "Bir Sofrada Miras temasıyla, Anadolu'nun toprağını, emeğini, üretim kültürünü, mutfak hafızasını ve medeniyet birikimini sizlerle buluşturmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz." diye konuştu.

Tarih boyunca insanlığın yaşamın anlamını aradığını belirten Kacır, bu arayışın medeniyet kadar yemek kültürünü de doğrudan etkilediğini ifade ederek şunları söyledi:

"İnsanlık, tarih boyunca yaşadığı hayatın manasına ulaşmaya çalıştı. Bir taşı yontarken estetiği, sesi ritme dönüştürürken sanatı, toprağı işlerken bereketi keşfetti. Daha rafine, daha estetik, insan ruhu ile uyumlu bir medeniyet arayışı her alanı olduğu gibi yemek kültürünü de doğrudan etkiledi."

Anadolu'nun kadim medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu vurgulayan Kacır, "Bereketin, emeğin ve üretim kültürünün yurdu Anadolu, bu niteliğiyle, tarihi tatların, kokuların, sofra geleneklerinin ve lezzet hafızasının kesiştiği müstesna bir coğrafyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, konuşmasında, bugünün dünya gastronomisinin yerel üretim, sürdürülebilir mutfak, doğal fermantasyon ve mevsimsellik gibi kavramları yeni başlıklar olarak ele aldığına dikkati çekti.

Bu anlamda Anadolu kültürünün sofraya yansıyan birikiminin çağın ötesinde bir anlayışı temsil ettiğine vurgu yapan Kacır, şunları kaydetti:

"Bereketi israf etmeden kullanan, emeği sofraya değer olarak taşıyan ve paylaşmayı bir medeniyet dili haline getiren Anadolu mutfağı, dünyanın bugün yeniden keşfettiği çevreci mutfak anlayışının en köklü örneklerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz Yerel Kalkınma Hamlesi ile kültürümüzün sofraya yansımasını daha geniş kitlelerle buluşturmaya kararlıyız."

"Anadolu 1847 coğrafi işaretli ve geleneksel ürüne ev sahipliği yapıyor"

Mehmet Fatih Kacır, Anadolu'nun kendine özgü üretim bilgisi, yerel lezzetleri, geleneksel yöntemleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan zengin mutfak mirasıyla her bölgesini yansıtan 1847 coğrafi işaretli ve geleneksel ürüne ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Avrupa Birliği nezdinde tescilli 46 coğrafi işaretli ürünle, Anadolu'nun lezzet hafızasını küresel ölçekte güçlü biçimde temsil edildiğini vurgulayan Kacır, bu mirasın korunması ve tanıtılması için verilen destekler hakkında şunları söyledi:

"Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz eliyle, bugüne kadar mutfak mirasımızın korunması ve tanıtılmasına yönelik 381 projeye 1,4 milyar lira destek sağladık. Saygıdeğer Hanımefendi'nin öncülüğü ve himayelerinde yürüttüğümüz Anadoludakiler projemizle de yerel üreticimizin emeğini görünür kılmak, Anadolu'nun özgün değerlerini markalaştırmak ve kadim birikimimizi yeni nesillere bir kalkınma hikayesi olarak aktarmak üzere adım attık."

Projelerin, Anadolu'nun toprağındaki saklı bereketi, üretim bilgisini ve kuşaktan kuşağa aktarılan maharetleri görünür kılmayı amaçladığını söyleyen Kacır, bu kapsamda, yerel ürünleri, geleneksel üretim yöntemlerini, zanaatları ve mutfak mirasını bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, proje kapsamında ülke çapında düzenledikleri "Anadoludakiler" pazarları ile yerel ürünleri, geleneksel becerileri ve mutfak mirasını daha geniş kitlelere ulaştırıldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu döneminde New York Türk Evi'nde gerçekleştirdiğimiz sergiyle, Anadolu'nun binlerce yıllık zanaatını, dokumasını, el emeğini ve kültürel hazinelerini dünya sahnesine taşıdık. '81 İl 81 Ürün Programı'yla şehirlerimizin kendine has lezzetlerini, zanaatını ve üretim birikimini geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Hafızamıza ve geleceğimize değerli katkılar sunan 'Anadoludakiler' belgeseliyle Anadolu'nun dört bir yanındaki zanaatkarlarımızın ve üreticilerimizin kutlu emeğini, alın terini ekranlara taşıyoruz. 'Anadoludakiler Nişanı' akreditasyon programımızla yöresel özgünlüğünü koruyan, geleneksel üretim bilgisini yaşatan, kalite, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği ölçütlerini karşılayan ürünleri pazara sunacağız."

"Bir Sofrada Miras" temasıyla düzenlenen programa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kacır, etkinlik alanında yer alan Rumeli, Şark, Karadeniz, Yörük, Bereketli Hilal, Sıfır Atık ile Kardeşlik ve Birlik sofralarıya Anadolu'nun büyük mirasının farklı renklerini bir araya getirdiklerini vurguladı.

"Her bir sofra ortak mazimizi ve aynı sofrada buluşma kültürümüzü güçlü biçimde yansıtıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Her bir sofra, Anadolu'nun farklı coğrafyalarında şekillenen üretim kültürünü, misafirperverlik anlayışını ve asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan lezzet hafızasını temsil ediyor. Aynı zamanda 1000 yıllık bir arada yaşama irademizi, ortak mazimizi ve aynı sofrada buluşma kültürümüzü güçlü biçimde yansıtıyor." dedi.

Kacır, "Anadoludakiler" projesinin, toprağın bereketini üreticinin emeğiyle, kadim üretim bilgisini çağın imkanlarıyla ve kültürel mirası güçlü bir markalaşma vizyonuyla buluşturan bir kalkınma yolculuğu olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu yolculuğu milletimiz ile el ele yürüyecek, toprağımızın binlerce yıllık hikayesine, gönül coğrafyamızın yankılanan sesine kulak vermeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda ortak hafızamızı tazeleyecek, geçmişin izlerini bugünün renkleriyle bir araya getirmeyi sürdüreceğiz. Kültürlerin iç içe geçtiği, dillerin ve inançların büyük bir ahenkle buluştuğu coğrafyamızın saklı hazinelerini gün yüzüne çıkarmaya, korumaya ve gelecek nesillere güçlü bir miras olarak aktarmaya devam edeceğiz. Anadolu'nun bereketini, emeğini ve kadim üretim bilgisini üretime, istihdama ve ihracata dönüştüreceğiz. Zenginliği, çok kültürlü yapısı ve asırlara dayanan birikimiyle Türk mutfağı, bu vizyonun en kıymetli unsurlarından biri olarak ülkemizin tanıtımına ve dünyayla kurduğu bağlara değer katmaya devam edecek."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sözlerini 5'inci Türk Mutfağı Haftası'nın ülkeye, kültür ve gastronomi dünyasına, yerli ve yabancı ziyaretçilere hayırlı olmasını temenni ederek tamamladı.

Kaynak: AA

Gastronomi, Politika, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır: Anadolu mutfağı çevreci anlayışın en köklü örneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü
Hatay’da aşırı yağış hayatı felç etti Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi Hatay'da aşırı yağış hayatı felç etti! Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
Bakan Şimşek duyurdu Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
Dubai’de konser veren Rafet El Roman’ın dansı geceye damga vurdu Dubai’de konser veren Rafet El Roman'ın dansı geceye damga vurdu

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 23:09:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kacır: Anadolu mutfağı çevreci anlayışın en köklü örneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.