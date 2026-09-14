Bakan Kacır, Ay uzay aracını çevresel testler için TUSAŞ'a uğurladıklarını açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti. Kacır, sistem seviyesi çevresel testlerin gerçekleştirilmesi için aracı TUSAŞ'a uğurladıklarını duyurdu.
Bakan Kacır: Üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız Ay uzay aracımızı, sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Kacır, Ay uzay aracını çevresel testler için TUSAŞ'a uğurladıklarını açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?