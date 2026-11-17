Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yapay zekayı en çevre dostu geliştiren ve değerlendiren ülkelerin başında geleceğini belirtti.

Bakan Kacır, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadelede teknolojinin önemine işaret eden Kacır, özellikle yapay zeka gibi dönüştürücü teknolojilerin iklim dostu olarak geliştirilmesi ve hiç kimseyi geride bırakmayan, herkesi kapsayan, kuşatan bir anlayışla herkesin istifadesine, insanlığın yararına sunulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kacır, bu teknolojik altyapılarda iklim dostu bir yaklaşımın esas alınması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yapay zeka dediğimizde büyük ölçekli veri merkezlerinden, süper bilgisayarlardan ve yüksek enerji ihtiyacından bahsediyoruz. O vakit bu enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, çevre dostu enerji kaynaklarıyla karşılanmasını önemsemek durumundayız ki Türkiye olarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de halihazırda toplam enerji kurulu gücümüzün yüzde 62'si yenilenebilir kaynaklardan müteşekkil. Güneş ve rüzgarda 43 gigavat kapasitemiz var. 2040'a kadar bunu 175 gigavata çıkaracağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırken depolama sistemlerine ihtiyaç var. Böylelikle gün boyu bu enerji kaynaklarından yararlanma imkanı oluşuyor. 2040'a kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandığımız alanlarda 140 gigavatsaatlik bir enerji depolama kapasitesi oluşturmayı amaçlıyoruz."

"Yeşil dönüşüm yatırımları COP31 ile birlikte hızlanacak"

Bütün bunların Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişini de hızlandıracağını belirten Kacır, bu teknolojileri Türkiye'de geliştirebilmeyi önemsediklerini ve yeşil teknoloji girişimlerine yönelik de hızlandırma programları uyguladıklarını dile getirdi.

Kacır, teknoloji girişimlerinin geliştirdikleri ürün ve hizmetleri bütün dünyaya sundukları bir alan olduğunu, dolayısıyla bu alanda da bütün dünyaya "Türkiye yeşil dönüşümü kendi teknolojisiyle geliştiriyor, başarıyor" iddiasını taşıdıklarını söyledi.

Halihazırda yapay zeka geliştirme yatırımlarının yüzde 90'ının iki ülke tarafından yapıldığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bu, dünyadaki eşitsizliklerin daha da derinleşmesi riskini beraberinde getiriyor. O vakit mutlaka ortak geleceğimiz için ortak inisiyatif geliştirmek ve kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket etmek durumundayız. Özellikle öncelikli sektörlerimizde yeşil dönüşüm yatırımları COP31 ile birlikte hızlanacak. Bütün bu imzasını attığımız, duyurusunu yaptığımız programlar, uluslararası finansman kaynakları buna işaret ediyor. Özellikle yapay zeka gibi dönüştürücü teknolojilerde de halihazırda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritalarını etkin şekilde hayata geçirdiğimiz bir dönem olacak. Türkiye yapay zekayı en çevre dostu geliştiren ve değerlendiren ülkelerin başında gelecek. Bizim dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz, birbirini tamamlayan yaklaşımlar. İnşallah bütün bunlar Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı amaçlarına, hedeflerine ulaşmasını da mümkün kılacak."