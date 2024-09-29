Bakan Kacır, Gençleri Tebrik Etti

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 1. Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatı ile 31. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda çeşitli kademelerde madalya almaya hak kazanan gençleri tebrik etti.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı kazanan öğrencilere ilişkin bilgi verdi.

Türk gençlerinin olimpiyat başarılarına devam ettiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

" Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 25 ülkeden 86 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 1. Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatı'nda bronz madalya kazanan Noyan Cantürk ve Cengiz Eray Aslan'ı, Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde 15 ülkeden 62 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 31. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanan Mert Köksal, bronz madalya kazanan Mert Akarca ve Noyan Cantürk, mansiyon derecesi kazanan Ayhan Ünüvar'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının bir ömür daim olmasını diliyorum."

Bu üstün başarılarda emeği geçen akademisyen, öğretmen ve desteklerini esirgemeyen ailelere teşekkür eden Kacır, geleceğin bilim insanı ve teknoloji liderleri olacak gençlerin destekçisi ve yoldaşı olmayı sürdüreceklerini bildirdi.