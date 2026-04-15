Bakan Kacır, ODTÜ Milli Teknoloji Atölyesinin açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın sağladığı 30 milyon lira destekle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde hizmete giren Milli Teknoloji Atölyesi ile gençlerin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlayacak bir altyapıyı kurduklarını belirtti.

Kacır, ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen "ODTÜ Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, insanoğlunun, bilimi insanlığın ortak hafızası ve en güçlü ilerleme vasıtalarından biri haline getirdiğini söyledi.

Bilimi ihmal eden, teknolojik dönüşüme seyirci kalan toplumların hem ekonomik güçlerini hem de medeniyet iddialarını yitirdiklerini belirten Kacır, "Yapay zekadan biyoteknolojiye, uzaydan yenilenebilir enerjiye uzanan farklı sahalarda nitelikli insan kaynağı yetiştiren, altyapılar inşa eden ülkelerin dünyanın geleceğini şekillendirdiği bir çağda yaşıyoruz. Bu doğrultuda Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek ve ülkemizi dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bilimsel araştırma kapasitemizi dünyada örnek gösterilen bir konuma taşıdık." dedi.

" Türkiye, bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 14'üncü sırada"

Kacır, son 23 yıl içinde Türkiye kaynaklı yıllık bilimsel yayın sayısını 9 binden 52 bine yükselttiklerini, dünya genelinde en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında Türkiye'nin 22'nci sıradan 14'üncü sıraya çıktığını ifade etti.

Araştırmacıların, her geçen yıl niceliği ve niteliği artan bilimsel çalışmalarıyla ülkenin fikri mülkiyet kapasitesinde kayda değer bir ilerlemenin önünü açtığına işaret eden Kacır, "2002'de 414 olan yerli patent başvuru sayısı geçtiğimiz yıl 11 bin 394'e ulaştı. Yerli patent başvurularında dünyada 10'uncu sıradayız. Kadın buluşçu oranında dünya birincisiyiz. Elbette araştırmadan ürüne, fikirden patente, laboratuvardan fabrikaya uzanan zinciri kuvvetlendirmek, bilimsel araştırmaların ülkemizin kalkınma yolculuğunu hızlandırması için hayati önem arz ediyor. Bu anlayışla üniversitelerimizle sanayimiz arasındaki sinerjiyi güçlendirmeye yönelik adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, üniversitelerdeki bilimsel bilginin ekonomik değere ve yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesinde köprü vazifesi gören teknoparkların sayısının 23 yıl önce yalnızca 2 olduğunu, bugün fikirlerin ürüne, projelerin markaya dönüştüğü, nitelikli AR-GE çalışmalarının yürütüldüğü 114 teknoparkı kapsayan güçlü bir AR-GE ekosistemine sahip olduklarını söyledi.

Eklemeli imalat, yerli ilaç ve aşı, sürdürülebilir tarım, elektrikli araç, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve kuantum gibi stratejik alanlarda kurdukları yüksek teknoloji platformlarının, AR-GE faaliyetlerinin ticarileşmesine liderlik ettiğini belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyet gösteren ulusal araştırma altyapıları, kritik alanlarda yürüttüğü çalışmalarla sanayimizin ihtiyaç duyduğu AR-GE çalışmalarını sürdürüyor. Bilimde, araştırmada ve inovasyonda attığımız çok boyutlu adımlar, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzu hakikate dönüştürecek zemini sunuyor. Bugün insansız hava araçlarından helikopterlere, hava savunma sistemlerinden yeni nesil savaş uçağımıza kadar pek çok kritik platformu kendi mühendislerinin, teknisyenlerinin alın ve akıl fikir teriyle geliştiren bir Türkiye var."

Kacır, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiren Sektör Kampüste Programı ile öğrencilerin sektör profesyonellerinden ders almalarını sağladıklarını, Milli Teknoloji Uzmanlık Programları ile teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapısının ihtiyaç duyduğu alanlarda gençleri geleceğin yetkinlikleriyle donattıklarını söyledi.

Her yaştan vatandaşın bilime olan ilgisini beslediklerini, araştırma ve üretme heyecanını büyüttüklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile genç arkadaşlarımızın AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmelerini sağlıyoruz. Bilimle beslenen, teknolojiyle güçlenen ve üretimle değer kazanan bir gençlik, Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmiş bir Türkiye'nin teminatıdır. TÜBİTAK'ın sağladığı 30 milyon lira destekle ODTÜ bünyesinde hayata geçirdiğimiz Milli Teknoloji Atölyesi ile gençlerimizin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlayacak bir altyapıyı üniversitemize kazandırmış olduk. Gençlerimizin kampüs içinde edindikleri derin akademik bilgiyi, somut projelere ve yüksek teknolojili işlere dönüştürebileceği bir ortam sunuyoruz."

Kacır, yetiştirdiği mühendislerle, araştırmacılarla ve bilim insanlarıyla Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunan ODTÜ'nün, bilimde, teknolojide ve yenilikte öncü rolünü pekiştirecek her projesine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

TÜBİTAK'ın bilim insanlarına ve öğrencilere yönelik bursları kapsamında 2002'den bu yana ODTÜ'deki 10 bin 600 öğrenci ve araştırmacıya yaklaşık 4,8 milyar lira destek sunduklarını dile getiren Kacır, şunları söyledi:

"Özel sektöre, akademiye ve kamuya yönelik destek programları kapsamında 1936 projede 10,2 milyar lira finansman sağladık. Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı ile ülkemize gelen 31 araştırmacının çalışmalarını ODTÜ'de sürdürmesini sağladık. Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Merkezi ile Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezine ulusal araştırma altyapısı statüsü verdik. Kreatif girişimler ve yenilikçi projeler için özelleştirilmiş çözümler sunan METU CREA ile Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında üniversitemiz bünyesinde imalat sanayimizin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yanıt veren Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezini kurduk. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yetiştireceği nitelikli insan kaynağı, yürüteceği öncü araştırmalar ve geliştireceği yenilikçi projelerle ODTÜ, ülkemizin bilim ve teknoloji temelli kalkınma yolculuğuna eşsiz katkılar sağlayacak."

"Bu atölyeleri önemsiyoruz ve öğrenciler burada çok iyi eğitim alıyor"

Ankara Valisi Vasip Şahin de atölyenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Üniversitelerdeki bilgi hemen kullanılabiliyorsa faydalı, yararlı bir bilgidir. Öğrenilen bilgiler hayata tatbik edilebilmeli. Öğrenciler bu tür atölyelerle okudukları bilgiyi hayatlarına tatbik ediyor ve öğrenmeleri kolaylaşıyor." dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da ODTÜ'nün eğitim, öğretim ve araştırmalarda ülkenin göğsünü kabarttığını ifade etti.

Milli teknoloji atölyelerini ülkenin dört bir yanına yaydıkları belirten Aydın, "Bu atölyeleri önemsiyoruz ve öğrenciler burada çok iyi eğitim alıyor, bu gibi eserlerle araştırmalar üniversitelerde lisans düzeyine yayıldı." diye konuştu.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de "Bu atölyelerde üretilen projelerin yarışmalarda, uluslararası platformlarda, firmalarda ve ticarileşmede karşılık bulacağına inanıyoruz." dedi.

Yozgatlıgil, k?????onuşmaların ardından Bakan Kacır'a ODTÜ'nün simgesi olan bilim ağacının maketini hediye etti.

Atölyenin açılışı yapıldı, Bakan Kacır sahayı gezerek bilgi aldı.