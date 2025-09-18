Bakan Kacır: "Sanayide istihdamı 6 milyon 700 bine yükselttik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayide istihdamı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttiklerini belirterek, "Alüminyum çubuk ve profil ihracatında dünyada üçüncü, Avrupa'da ikinci sıradayız. Küresel şoklara rağmen sektörümüzün ilk 7 aylık ihracatı geçen yıla göre yüzde 7,7 artarak, 3,2 milyar dolara ulaştı. Bu artış Ağustos ayını da dahil ettiğimizde yüzde 10'a yaklaştı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'na katıldı. Açılışta konuşan Bakan Kacır, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdikleri politikalarla, inşa ettikleri araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları ve nitelikli insan kaynağıyla, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'nin tohumlarını attıklarını altını çizdi.

"Sanayide istihdamı 6 milyon 700 bine yükselttik"

Bakan Kacır, bu süreçte sanayide istihdamı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttiklerini belirterek, "Ülkemizde planlı sanayileşmenin kalbinde yer alan Organize Sanayi Bölgelerimizin sayısını 191'den 369'a çıkardık. Kurduğumuz 51 endüstri bölgesini ülkemizin stratejik üretim üsleri haline getirdik. Bugün güneş panellerinden ticari araçlara, beyaz eşyadan metal sanayiye ulaşan geniş bir yelpazede Avrupa'da değer zincirlerinin en önemli halkalarından biriyiz" ifadelerini kullandı.

"Küresel pazarlarda önemli rekabet avantajına sahibiz"

Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke konumunda bulunduklarını aktaran Bakan Kacır, "Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel pazarlarda önemli rekabet avantajına sahibiz. Hızlı ve istikrarlı büyüyen Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizle, yüksek teknolojili sektörler artık sanayi üretimimizde pozitif olarak öne çıkıyor. Otomotivden inşaata, elektronikten kimyaya, makineden savunma ve havacılığa pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan alüminyum sanayimizde güçlü sanayi, güçlü Türkiye vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen sektörler arasında yer alıyor" açıklamalarında bulundu.

"Sektörümüzün ilk 7 aylık ihracatı geçen yıla göre yüzde 7,7 artarak, 3,2 milyar dolara ulaştı"

Yıllık 500 bin ton üretim ve 3 milyon ton işleme kapasitesine sahip Türk alüminyum sektörünün gerek kapasitesiyle gerekse de ürün kalitesiyle bugün küresel tedarik zincirlerinde önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Bakan Kacır, şöyle devam etti: "Dünyanın 14'üncü büyük alüminyum ürünleri ihracatçısıyız. Alüminyum çubuk ve profil ihracatında dünyada üçüncü, Avrupa'da ikinci sıradayız. Küresel şoklara rağmen sektörümüzün ilk 7 aylık ihracatı geçen yıla göre yüzde 7,7 artarak, 3,2 milyar dolara ulaştı. Bu artış Ağustos ayını da dahil ettiğimizde yüzde 10'a yaklaştı. İhracatımızın miktarıyla birlikte katma değeri de artarak, ton başına 4 bin 500 dolara yükseldi."

Bakan Kacır, "Kuşkusuz, yeşil dönüşüm yatırımlarının gerçekleşebilmesi, sürdürülebilir, verimli ve çevreci bir üretim altyapısı kurmak, sektörümüz için tercihten öte bir zorunluluğu ifade ediyor. Hazırladığımız alüminyum sektörü düşük karbonlu yol haritamızda alüminyum sektörümüzde mevcut tesislerin modernizasyonu, yeni kapasitelerin yenilenebilir enerjiyle entegrasyonu ve atık ısı geri kazanımı gibi çözümlerle karbonsuzlaşması için önümüzdeki 25 yıllık dönemde 5 milyar doların üzerinde ilave yatırım ihtiyacı öngörüyoruz. Müteşebbislerimizin uluslararası finansman araçlarına erişimini kolaylaştırmak üzere, son dönemde kapsamlı ve çok boyutlu iş birlikleri gerçekleştirdik. Dünya Bankası iş birliğiyle yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ve Sosyal Kapsayıcı, Yeşil Geçiş Projeleriyle 1 milyar doların üzerinde finansmanı, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerimize kazandırdık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Sanayi Platformu'yla, sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar euroluk uluslararası finansman sağlamak üzere kıymetli bir adım attık" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL