Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC'nin kapanış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC'nin kapanış töreninde konuştu Açıklaması

Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC\'nin kapanış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin adresi konumuna gelmesini arzu ettiklerini belirterek, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının yolcu değil hancı,...

04.05.2025 14:12
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin adresi konumuna gelmesini arzu ettiklerini belirterek, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının yolcu değil hancı, misafir değil ev sahibi olduğunu tüm dünyaya tekrar ilan ettik." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'nin kapanışı ve ödül töreni yapıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meydanı niteliğindeki TEKNOFEST'te, Kıbrıs Türk halkının yoğun ilgisiyle, tarihle, bilimle ve teknolojiyle yoğrulmuş muazzam bir coşku yaşadıklarını dile getirdi.

"Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının yolcu değil hancı, misafir değil ev sahibi olduğunu tüm dünyaya tekrar ilan ettik." ifadesini kullanan Kacır, Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin alın ve akıl teri eserlerle, her biri dünyada büyük yankı uyandıran teknoloji harikalarıyla hep birlikte iftihar ettiklerini aktardı.

"Hedeflere hep birlikte koşacağız"

Kacır, KKTC, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerin, yenilikçi projelerle kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Bu toprakların gençlerinin başaramayacağı hiçbir şey olmadığını gördüklerini belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arzumuz, Türk milletinin yükselişinin sembolü TEKNOFEST'in bu coşkusunun KKTC'de devam etmesidir. Arzumuz, KKTC'nin dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin, teknoloji girişimlerinin adresi konumuna gelmesidir. Burada geliştirilen yenilikçi dijital ürün ve hizmetlerin Kuzey Kıbrıs'tan dünyaya açılan birer başarı hikayesine dönüşmesidir. Yıllarca haksız izolasyonlara maruz kalan Kıbrıs Türk halkının refahının yükselmesidir. Bir ve beraber olacak, bu hedeflere hep birlikte koşacağız."

"Omuz omuza olmaya devam"

Kacır, KKTC'yi hak ettiği saygın konuma taşımak için kardeş Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Milli Teknoloji Hamlesi"ne adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkacaklarını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, TEKNOFEST yarışmalarına katılan Milli Teknoloji Hamlesi kahramanı gençlerimizi yürekten kutluyorum. Anne babalarının, öğretmenlerinin ve bizlerin göğsünü kabartan, iftihar kaynağımız TEKNOFEST kuşağını tebrik ediyorum. Misafirperverlikleriyle bizleri bağrına basan kardeş toprakların, Kuzey Kıbrıs'ın evlatlarına, tüm paydaşlarımıza TEKNOFEST'in düzenlenmesine sundukları katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Gelin hep birlikte haykıralım Kuzey'den, anavatanımız Türkiye'den duyulsun, 'Yaşasın Türkiye', 'Yaşasın hür ve egemen KKTC'. Gelin gür sesle haykıralım, doğudan, batıdan ve mutlaka güneyden duyulsun, 'Yaşasın Türkiye', 'Yaşasın hür ve egemen KKTC."

Kaynak: AA

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