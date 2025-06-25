Bakan Kacır "Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu" toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Kacır "Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu" toplantısında konuştu Açıklaması

25.06.2025 12:53
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, akademi ve kamuya yönelik programlarda 20 bin 400 kadın araştırmacıyı desteklediklerini belirterek, "Ülkemiz akademide kadınların varlığı ve temsiliyeti bakımından pek çok Avrupa ülkesinin ilerisindedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, akademi ve kamuya yönelik programlarda 20 bin 400 kadın araştırmacıyı desteklediklerini belirterek, "Ülkemiz akademide kadınların varlığı ve temsiliyeti bakımından pek çok Avrupa ülkesinin ilerisindedir. TÜBİTAK eliyle son 23 yılda, bilim insanlarına yönelik destek programlarımız kapsamında 172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar liralık destek olduk." dedi.

Bakan Kacır "Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği bu dönemde teknolojik üstünlüğün yalnızca kalkınmanın değil, küresel liderliğin de ön koşulu olduğunu ve bu koşulu sağlamak isteyen ülkelerin AR-GE'ye, inovasyona, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime daha fazla yatırım yaptığını söyledi.

Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve üretmede tarihi atılımları hayata geçirdiğini vurgulayan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda, milli ve özgün teknolojilere odaklanan; yenilikçi, yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretimi esas alan bir kalkınma modeli uyguladık. Savunma sanayisinden uzay teknolojileri ve otomotive uzanan pek çok sahada, ülkemizi dünyada söz sahibi bir aktör konumuna taşıdık. Bugün kendi uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, kara ve deniz platformlarını tasarlayıp üreten bir ülkeyiz. Elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg'la yeni mobilitede öncü ülkeler arasındayız." diye konuştu.

"Türkiye'yi girişimciler için en doğru adres haline getirmek için gayret gösteriyoruz"

Bakan Kacır, güçlü, rekabetçi ve çevik üretim kabiliyetine sahip sanayisiyle Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerinin kalbinde yer aldığına işaret ederek şöyle devam etti:

"AR-GE'ye yaptığımız yatırımın milli gelirimizdeki payı, İspanya, İtalya gibi ülkelerle aynı seviyesine ulaştı. 2000'li yılların başında yalnızca 29 bin olan AR-GE insan kaynağımız, bugün 292 bini aştı. Teknolojide paradigma değişimi yaşanan her alan, ülkemiz için yeni fırsat kapıları açıyor. Bu anlayışla teknoloji girişimciliğini, ülkemizi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşıyacak esaslı dönüşümün itici gücü addediyoruz. AR-GE teşviklerinden teknopark uygulamalarına, TÜBİTAK desteklerinden KOSGEB programlarına ve girişim sermayesi fonlarına, hayata geçirdiğimiz pek çok uygulama ve düzenleme ile Türkiye'yi girişimciler için en doğru adres haline getirmek için gayret gösteriyoruz."

Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde, Avrupa'nın parlayan yıldızı olarak öne çıktığını ve tohum öncesi yatırım sayısında Avrupa'da ikinci olduğunu bildirerek geçen 4 yılda Türkiye'deki teknoloji girişimlerine gerçekleştirilen yatırım tutarının ise 5,1 milyar doları aştığını söyledi.

"Milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimimiz, bizim tanımımızla 7 Turcornumuz var." diyen Bakan Kacır, " Türkiye Yüzyılı'nda bilimde, teknolojide, AR-GE'de, inovasyonda ve yüksek teknoloji üretiminde dünyada söz sahibi, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tesis etmiş bir Türkiye için toplumun tüm kesimlerine fırsat eşitliği sunan bir kalkınma modelini esas almayı sürdüreceğiz. Bu doğrultuda, Türk kadınlarının sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda, kadınların hak ettikleri fırsat eşitliğine ulaşması ve potansiyellerinin tam anlamıyla ortaya çıkartabilmesi için reform niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, hayata geçirilen yapısal reformların ve fırsat eşitliğini önceleyen vizyoner politikaların neticesinde, bugün insansız hava araçlarında, yerli ve milli otomobille, düzenledikleri kutup bilim seferlerinde Türk kadınlarının izi ve imzasının var olduğunu kaydetti.

"20 bin 400 kadın araştırmacıyı destekledik"

Akademi ve kamuya yönelik programlarda 20 bin 400 kadın araştırmacıyı desteklediklerini anlatan Kacır, "Ülkemiz akademide kadınların varlığı ve temsiliyeti bakımından pek çok Avrupa ülkesinin ilerisindedir. TÜBİTAK eliyle son 23 yılda, bilim insanlarına yönelik destek programlarımız kapsamında 172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nin önemli başlıklarından biri olarak 'Kadın Girişimciliği İnisiyatifi'ni başlattık. İnisiyatif bünyesinde oluşturduğumuz yol haritası ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projelerle, kadınların teknoloji girişimciliğindeki potansiyellerinin ortaya çıkmasını engelleyecek unsurları ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atıyoruz." şeklinde konuştu.

Kacır, son yıllarda atılan adımlarla bilimin ve teknolojinin diğer sahalarında olduğu gibi yapay zeka alanında da kadınların varlığı ve temsiliyeti açısından önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çekerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün ülkemizin dört bir yanında birbirinden kıymetli kadın bilim insanları, mühendisler ve girişimciler çığır açıcı işlere imza atıyor. Bilgi birikimi, analitik zekası ve çözüm odaklı yaklaşımıyla fark yaratan Türk kadınları, yapay zekanın adalet, eşitlik ve toplumsal fayda temelinde şekillenmesinde öncü bir rol üstleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; toplumumuzun tüm kesimlerinin hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği kapsayıcı bir iklimi tesis ederek, bu başarı hikayelerinin çoğalmasını desteklemeyi, görünürlüklerini artırmayı ve kadınların yapay zeka ekosisteminde daha güçlü biçimde yer almasını sağlamayı en önemli görevlerimiz arasında addediyoruz. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda kadınların yüzyılı olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır 'Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu' toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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