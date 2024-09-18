Bakan Kacır: Türkiye Yapay Zeka Alanında Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Kacır: Türkiye Yapay Zeka Alanında Hazır

Bakan Kacır: Türkiye Yapay Zeka Alanında Hazır

Bakan Kacır, Türkiye'nin yapay zeka ve teknoloji alanında liderlik yapmaya hazır olduğunu belirtti.

18.09.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye, güçlü insan kaynağı ve teknoloji geliştirme altyapısıyla, girişimcilik ekosistemiyle, insanlık yararına teknoloji anlayışıyla bayraktar rol üstlenmeye hazır konumdadır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yapay Zeka Çağı - Sürdürülebilir Gelecek' temalı 'Global Liderler Zirvesi 2024' programına video mesaj gönderdi. Bakan Kacır, Dördüncü Sanayi Devrimi çağında, inovasyon odaklı yaklaşımlarla sosyal hayattan iş dünyasına, üretim modellerinden tüketici davranışlarına tüm alanlarda değer üretiminin yeniden şekillendiğini söyledi.

Dijital dünyadaki paradigma kırılmalarının sonucu olarak; iş süreçlerinin değiştiğine, üretim modellerinin geliştiğine ve tüketici davranışlarının çeşitlendiğine dikkat çeken Kacır, "Yenilikçi teknolojiler arasında yerini alan yapay zekanın geniş ve yaygın kullanımıyla birlikte iş süreçleri güçlü şekilde değişime uğruyor. Yapay zekanın kuantum hesaplama ve biyoteknoloji gibi derin teknolojilerle iç içe gelişmesi mevcut ve potansiyel etkilerini üssel olarak artırıyor" dedi.

Gelecek adına yapay zeka alanında beklentilerin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "Fakat günümüzde yapay zeka geliştirme faaliyetlerinin, toplum yararını gözeten devlet veya akademik aktörlerden daha çok karlarını maksimize etmeye odaklanmış büyük ölçekli şirketler tarafından yürütüldüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. ABD ve Çin'in yeni bir hegemonya yarışı olarak gördüğü bu alanda; geliştiricileri, uygulayıcıları ve ürünleri sınırlayan kurallar öngören küresel bir fikir birliği çerçevesine dair net bir işaret yok" ifadelerini kullandı.

"Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka çağının sunduğu fırsatları en üst düzeyde değerlendiriyoruz"

Sorumlu ve etik yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini desteklediklerini dile getiren Bakan Kacır, "Türkiye olarak bizler yapay zekanın bir tercih meselesi olmayıp, "Dijital Türkiye" vizyonuyla, kalkınma yolculuğumuzun en büyük taşıyıcılarından biri olduğunun farkındayız. "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka çağının sunduğu fırsatları en üst düzeyde değerlendiriyoruz. Sorumlu ve etik yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesinde aktif rol üstlenen bir anlayışla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, konuşmasının devamında, "Kullanıcıların yapay zeka teknolojilerden elde ettikleri bilgilerin, kendi değer yargılarıyla tam olarak örtüşmemesi önemli bir risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Her zeminde vurguladığımız üzere, bilimin, teknolojinin ve refahın sadece birkaç ülke veya şirketin elinde asimetrik şekilde toplanması, insanlığın geleceği için büyük tehditler taşımaktadır. Böyle bir düzen hem çatışmaları tetikleyecek hem de dünya barışını bozacak bir düzendir. Türkiye; güçlü insan kaynağı ve teknoloji geliştirme altyapısıyla, her geçen gün daha da büyüyen girişimcilik ekosistemiyle, insanlık yararına teknoloji anlayışıyla bayraktar rol üstlenmeye hazır konumdadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır: Türkiye Yapay Zeka Alanında Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:07:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kacır: Türkiye Yapay Zeka Alanında Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement