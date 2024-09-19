Bakan Kacır: Türkiye Yapay Zeka Çağı\'na Hazır

Ekonomi

Bakan Kacır, Global Liderler Zirvesi'nde iş insanlarına seslendi

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye, güçlü insan kaynağı ve teknoloji geliştirme altyapısıyla, girişimcilik ekosistemiyle, insanlık yararına teknoloji anlayışıyla bayraktar rol üstlenmeye hazır konumdadır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yapay Zeka Çağı - Sürdürülebilir Gelecek' temalı 'Global Liderler Zirvesi 2024' programına video mesaj gönderdi. Bakan Kacır, Dördüncü Sanayi Devrimi çağında, inovasyon odaklı yaklaşımlarla sosyal hayattan iş dünyasına, üretim modellerinden tüketici davranışlarına tüm alanlarda değer üretiminin yeniden şekillendiğini söyledi.

Dijital dünyadaki paradigma kırılmalarının sonucu olarak; iş süreçlerinin değiştiğine, üretim modellerinin geliştiğine ve tüketici davranışlarının çeşitlendiğine dikkat çeken Kacır, "Yenilikçi teknolojiler arasında yerini alan yapay zekanın geniş ve yaygın kullanımıyla birlikte iş süreçleri güçlü şekilde değişime uğruyor. Yapay zekanın kuantum hesaplama ve biyoteknoloji gibi derin teknolojilerle iç içe gelişmesi mevcut ve potansiyel etkilerini üssel olarak artırıyor" dedi.

Gelecek adına yapay zeka alanında beklentilerin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "Fakat günümüzde yapay zeka geliştirme faaliyetlerinin, toplum yararını gözeten devlet veya akademik aktörlerden daha çok karlarını maksimize etmeye odaklanmış büyük ölçekli şirketler tarafından yürütüldüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. ABD ve Çin'in yeni bir hegemonya yarışı olarak gördüğü bu alanda; geliştiricileri, uygulayıcıları ve ürünleri sınırlayan kurallar öngören küresel bir fikir birliği çerçevesine dair net bir işaret yok" ifadelerini kullandı.

"Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka çağının sunduğu fırsatları en üst düzeyde değerlendiriyoruz"

Sorumlu ve etik yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini desteklediklerini dile getiren Bakan Kacır, "Türkiye olarak bizler yapay zekanın bir tercih meselesi olmayıp, "Dijital Türkiye" vizyonuyla, kalkınma yolculuğumuzun en büyük taşıyıcılarından biri olduğunun farkındayız. "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka çağının sunduğu fırsatları en üst düzeyde değerlendiriyoruz. Sorumlu ve etik yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesinde aktif rol üstlenen bir anlayışla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, konuşmasının devamında, "Kullanıcıların yapay zeka teknolojilerden elde ettikleri bilgilerin, kendi değer yargılarıyla tam olarak örtüşmemesi önemli bir risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Her zeminde vurguladığımız üzere, bilimin, teknolojinin ve refahın sadece birkaç ülke veya şirketin elinde asimetrik şekilde toplanması, insanlığın geleceği için büyük tehditler taşımaktadır. Böyle bir düzen hem çatışmaları tetikleyecek hem de dünya barışını bozacak bir düzendir. Türkiye; güçlü insan kaynağı ve teknoloji geliştirme altyapısıyla, her geçen gün daha da büyüyen girişimcilik ekosistemiyle, insanlık yararına teknoloji anlayışıyla bayraktar rol üstlenmeye hazır konumdadır" ifadelerini kullandı.