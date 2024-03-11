Bakan Kacır, Yalova Makine OSB'de toplu temel atma ve açılış töreninde konuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
"Yalova'nın sanayide ve teknolojide başarı grafiğini daha yukarıya taşıyacak yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz"
YALOVA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Makine OSB'de toplam 6 milyar 847 milyon lira yatırım bedelindeki toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.
Bakan Kacır, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan Yalova Makine OSB'de düzenlenen törene katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Kacır, üretim ekosisteminin yükselen yıldızı Yalova'nın yeni nesil organize sanayi bölgesinde açılışlara katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yalova'nın sanayiciler için bir cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Kacır, makine sektörünün 22 yılda ihracatını 12 kat artırarak 25 milyar dolara çıkardığını söyledi.
Tüm dünyada sanayileşmenin ve inovasyonun itici unsuru olan makine sektörünün kritik teknolojilerin milli olarak geliştirebilmesi, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunmasını bir tercihten öte zorunluluk olarak gördüklerini anlatan Kacır, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar makine ve makine aksam imalatı için yatırımları için 9 bin 400'den fazla yatırım teşvik belgesi düzenledik. 491 milyar lira sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Sektörümüzün Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin gelişimi için teknoparklarımızda halihazırda faaliyet gösteren 486 teknoloji girişimimize, 170 Ar-Ge ve 36 tasarım merkezimize bugüne kadar 20,5 milyar lira destek sağladık. Katma değerli üretimi artıracak, cari açığı azaltacak projeleri, Ar-Ge aşamasından yatırıma kadar desteklediğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde makine sektöründe 18 projeyi destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde girişimcilerimizle el ele Ar-Ge kapasitemizi güçlendirmeye, ikiz dönüşümü başarıyla uygulayarak sektörümüzün küresel rekabetçiliğini daha üst seviyelere çıkarmaya devam edeceğiz. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde iç pazarda artan makine ve teçhizat yatırımlarıyla, güçlü ve ihracat performansıyla makine sektörümüz, ülkemizin üretim odaklı kalkınmasında yeni başarı hikayeleri oluşturmaya devam edecek."
Son 22 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini söyleyen Kacır, planlı sanayileşme hamlesiyle OSB'lerin sayısının 192'den 361'e çıkardıklarını ve OSB'si olmayan bir il bırakmadıklarını kaydetti. Büyük sanayi kentlerine komşu olmasına rağmen OSB'si olmayan Yalova'ya 4 OSB kurulmasını sağladıklarını ifade eden Kacır, buralarda 5 bine yakın kişinin çalıştığını söyledi.
"Yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz"
Yalova'nın kalkınmasında önemli rol üstlenen Makine İhtisas OSB'nin 5Y olarak adlandırdığı yenilikçi, yeşil, yüksek teknoloji, yalın ve yerli yaklaşımıyla tüm Türkiye'de örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı başardığını ifade eden Kacır, "Bugün de Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde toplam 847 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 5 üretim tesisinin ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarı 6 milyar lirayı aşan 20 fabrikanın ve 3 OSB sosyal donatı projesinin temelini atıyoruz. Önümüzdeki dönemde Yalova'nın sanayide ve teknolojide başarı grafiğini daha yukarıya taşıyacak yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Kacır, Vali Hülya Kaya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ve il protokolüyle ilk olarak 20 fabrika ve 3 sosyal donatı projesinin temelini attı. Protokol ardından ise 5 fabrika ve 3 sosyal donatı projesinin açılış kurdelesini kesti.
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