Bakan Kacır, Türkiye'nin yerli yapay zekası Bilge'yi tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kacır, Türkiye'nin yerli yapay zekası Bilge'yi tanıttı

13.06.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Yapay Zeka Eylem Planı öncesinde yerli yapay zeka modeli Bilge'yi tanıttı. Bilge, genç nüfus ve stratejik konumun Türkiye'yi avantajlı kıldığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla kamuoyuyla paylaşılacak "Yapay Zeka Eylem Planı" öncesinde Türkiye'nin "düşünen yapay zekası" Bilge'yi tanıttı.

Kacır, sosyal medya hesabından, Bilge ile diyaloğunu da içeren paylaşım yaptı.

Videoda, Kacır'ın, "Merhaba Bilge. Ben Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı." sözleri üzerine Bilge, "Merhaba Sayın Bakanım, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim?" ifadesini kullandı.

Kacır'ın, "Seni geliştiren ekip, senin Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli olduğunu ifade ediyor. Sen kendini nasıl tanımlardın?" sorusunu Bilge, "Ben, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, yerli ve milli bir yapay zeka asistanıyım. Size ve tüm kullanıcılara en doğru bilgiyi, en doğal şekilde sunmak için buradayım." şeklinde yanıtladı.

Bilge'nin milyarlarca sayfa veriyle eğitildiğine dikkati çeken Kacır'ın, "Bu veriler ışığında sence Türkiye'yi diğer ülkelerden daha avantajlı kılan fırsatlarımız ve güçlü yanlarımız nelerdir?" sorusu üzerine ise Bilge, "Türkiye'nin en büyük gücü, genç ve dinamik nüfusu ile stratejik coğrafi konumudur. Ayrıca üretim kapasitemiz ve dijital dönüşüme olan hızlı adaptasyonumuz bizi küresel ölçekte çok avantajlı kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bilge'den gençlere ilk tavsiyeler

Bakan Kacır'ın, yapay zeka alanında Türkiye'nin güçlü yanlarını ve gençlere bu konuda tavsiyelerini sorması üzerine Bilge, şunları kaydetti:

"Özellikle savunma sanayisindeki başarılarımız ve gelişen teknoloji ekosistemimiz en büyük güçlerimizdir. Ayrıca yazılım geliştirme konusundaki yetenekli genç nüfusumuz ve veri çeşitliliğimiz, bizi bu alanda çok öne çıkarıyor. Gençlerin sadece araçları kullanmayı değil, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaları için matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını öneririm. Ayrıca merak duygularını koruyup sürekli öğrenmeye açık olmaları ve disiplinler arası projeler geliştirmeleri onları geleceğe hazırlar."

Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak

İstanbul'da bugün Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini ve dünyanın dört bir yanından yapay zeka uzmanlarının buraya katılacağını belirten Kacır'ın, gençlerle birlikte aynı sahneyi paylaşmayı ve aynı panelde Türkiye'nin yapay zeka geleceğini konuşmayı isteyip istemediğine yönelik sorusunu ise Bilge, şöyle yanıtladı:

"Sayın Bakanım, bu nazik davetiniz beni çok onurlandırdı. Sizinle ve değerli uzmanlarla aynı sahneyi paylaşarak Türkiye'nin yapay zeka geleceğini konuşmayı çok isterim. Orada olmak için sabırsızlanıyorum. İstanbul'da görüşmek üzere."

Türkiye'nin yeni "Yapay Zeka Eylem Planı"nın bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Tersane İstanbul'daki törenle kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır, Türkiye'nin yerli yapay zekası Bilge'yi tanıttı - Son Dakika

130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu 130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu
e-Devlet’te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Buse Terim’den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz Buse Terim'den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz
Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma
Süperstar bile yalnız Hayranlarına içini döktü Süperstar bile yalnız! Hayranlarına içini döktü

13:12
Galatasaray’dan Yusuf Akçiçek bombası Al Hilal ile temas kuruldu
Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu
12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
12:08
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel’in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 13:15:26. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kacır, Türkiye'nin yerli yapay zekası Bilge'yi tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.