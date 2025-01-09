Bakan Kacır 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Kacır 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bakan Kacır \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerde oy kullandı.

09.01.2025 10:17
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Bakan Kacır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra ekonomik hayatta da yeni dönemin başladığını gösteren "Her Şeye Rağmen" isimli karesine oy veren Kacır, "Fotoğraf, Suriye'nin tarihinin sembol yerlerinden Hamidiye Çarşısı'nda çekilmiş. Fotoğrafta kadınlar ellerinde çiçekli ve güler yüzlü şekilde resmedilmiş. Uzun süren savaşın en büyük mağduru kadınlar ve çocuklar oluyor. Şimdi kadınların yüzlerinin gülmesi, yeniden umutla hayata tutunmaları, bence fotoğrafta çok etkileyici şekilde görünüyor. Bu nedenle bu fotoğrafı seçiyorum." dedi.

Kacır, "Haber" kategorisinde tercihini Tayfun Coşkun'un, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmadan önce çekilen "Uzaya Uğurlarken" isimli fotoğrafından yana yaptı.

Arktik çalışmalarına oy verdi

"Doğal Yaşam ve Çevre"nin de kendilerini yakından ilgilendirdiğini belirten Kacır, burada Şebnem Coşkun'un "Buzun Üstünde, Suyun Altında" fotoğrafını oyladı.

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Arktik araştırmaları kapsamında çekilen fotoğrafa ilişkin, "Fotoğraf, Türk bilim insanlarının araştırmalarının kutuplara uzandığını, iklim değişikliğiyle ilgili yürütülen bilimsel çalışmalara Türkiye'nin gerçekten çok önemli, çok kıymetli katkılar yaptığını resmediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı Motifi" fotoğrafına oy veren Kacır, karenin kendisine "Anadoludakiler" projesini hatırlattığını söyledi.

Bakan Kacır, "Spor" kategorisindeki oyunu ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" isimli fotoğrafından yana kullandı.

AA'ya övgü

AA ekiplerini tebrik eden Kacır, "AA, dünyadaki önemli gelişmeleri hem haber içerikleriyle hem de eşsiz fotoğraflarıyla yine dünyayla buluşturuyor. Türkiye'nin sesinin, sözünün dünyada yankı bulmasına eşsiz katkılar sunuyor." dedi.

Kacır, Alper Gezeravcı'nın ailesiyle vedalaşma fotoğrafından çok etkilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim için unutulmaz andı. Neredeyse 1 yıl olacak. 18 Ocak 2024'te Türk milletinin hayalleri, hedefleri, umutları da ufkun ötesine bir yolculuğa çıkmış oldu. O ivmeyi aynı heyecanla özellikle gençlerle sürdürüyoruz. O günden bugüne Alper Gezeravcı ile 300'e yakın program gerçekleştirdik ve Türk gençliğinin gerçekten insanlı ilk uzay bilim misyonumuz sonrasında geleceğe dair hedeflerinin, hayallerinin, umutlarının daha da perçinlendiğini ve kuvvetlendiğini büyük mutlulukla gördük. Türkiye artık iddia sahibi, büyük projeleri ve geleceğe dair güçlü stratejileri olan bir ülke.

Her alanda, bilimde, teknolojide, inovasyonda, sanayide, girişimcilikte Türkiye adeta sınıf atladı ve Süper Lig'de. Biz de bütün bu alanlarda ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine erişebilmesi, milletimizin tüm fertlerinin bu sürece dahil olabilmesi için daha fazla gayret göstermeyi sürdüreceğiz. 2025, inşallah bütün bu alanlarda büyük kazanımlar elde ettiğimiz bir yıl olacak."

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı, Politika, Ekonomi, Suriye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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