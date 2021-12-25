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Bakan Karaismailoğlu: "Bakanlığımız 19 yılda 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptı" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Bakanlığımız 19 yılda 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptı"

25.12.2021 09:01
Bakan Karaismailoğlu: "Bakanlığımız 19 yılda 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beşiktaş'ta ödül törenine katılarak yaptığı konuşmada, "Son 19 yıldır ülkemizde ulaştırma bakanlığının 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptık. Bunların yüzde 80'inini devlet bütçemizden karşıladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beşiktaş'ta ödül törenine katılarak yaptığı konuşmada, "Son 19 yıldır ülkemizde ulaştırma bakanlığının 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptık. Bunların yüzde 80'inini devlet bütçemizden karşıladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beşiktaş Kuruçeşme'de 'Platin Global 100 Ödülleri 2021' törenine katıldı. Türkiye'nin farklı sektörlerinde hizmet veren şirketler, gecede ödül aldı. Programa Bakan Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile iş insanları ve sektör temsilciler katıldı.

"Son 19 yıldır ülkemizde ulaştırma bakanlığının 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptık"

Ülkemizin yakın zamanda hızlı tren ile tanıştığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 19 yıldır ülkemizde ulaştırma bakanlığının 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptık. Bunların yüzde 80'ini devlet bütçemizden karşıladık. Aynı şekilde demir yollarının komplesini yeniden elden geçirdik. Şu an 36 bin ton yükümüzü demir yolu ile taşıyoruz. Ülkemiz daha yakın zamanlarda yüksek hızlı tren konforuyla tanıştı. Şu anda yapımı devam eden 4 bin kilometrelik hızlı tren projemiz var. Şu an yapımı devam edenler var. Bu hızlı trenlerde hem yük hem de yolcu taşınacak. Aynı şekilde 500 kilometre sanayi alanlarının limanların, havaalanlarının bağlantıları için kısa hatlar dediğimiz yük hatları çalışmamız bir yandan devam ediyor. 56 tane havalimanı yoğun bir şekilde işletiliyor. Bunların üzerine önümüzdeki yıl 5 tane daha havalimanı ekleyeceğiz, 61'e çıkartacağız. İstanbul Havalimanını düşünürseniz, yine kamu - özel işbirliğiyle yapılarak 10 milyar Euro'luk devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan ekonomik değeri sıfır olan bir yapıyı ekonomiye kazandırıyorsunuz. Şu anda 200 bin kişiye istihdam sağlıyorsunuz, ayrıca devletten bir kuruş çıkmadan böyle büyük bir mega yapıyı ülke ekonomisine kazandırıyorsunuz. Hem de işletme süresi boyunca 22 milyar avroluk kira geliri sağlanacak. Ayrıca garanti etmiş olduğunuz yolcu sayısını geçtiği için ilk yıl, 2019'da, 22 milyon euroluk devlete ekstra bir gelir sağlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Türk Lirasının değer kazanması karşısında üzülenlerden hiçbir zaman fayda gelmez"

Son zamanlarda Türk Lirasının değer kazanmasından üzülen muhalefeti eleştiren Bakan Karaismailoğlu, "Bu gelişim ve değişim süreci devam edecek. Muhalefet etmek vatanına, milletine yapılan hizmete düşmanlık yapmak değildir. Bakanlık olarak vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak her türlü eleştirinin başımızın üzerinde yeri var. Hepsini dikkate alırız. Ama körü körüne bir projeyi ve ülkemizin kıymetlerini karalamak hiç kimseye yakışmaz. Hele ki Türk Lirasının değer kazanması karşısında üzülenlerden hiçbir zaman fayda gelmez. Vatandaşımız, milletimizde bunu görüyordur" diye konuştu.

"Türkiye bölgesel bir yönetim merkezi halinde"

Türkiye'nin bölgesel bir yönetim merkezi haline geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "18 yıl önce 5 bin 600 civarında olan uluslararası sermayeli yatırımcı sayısı, şirket sayısı 75 bin civarına ulaştı. Burada birçok sektörde, birçok fonksiyon icra ediliyor. Tabii üretim şirketleri, üretim yapan, imalat yapan şirketler dikkat çekiyor fakat bizim bir iddiamız var: 'Türkiye yalnızca üretim için değil hem üretim öncesi süreçler için hem de üretim sonrası fonksiyonlar için bölgesel bir merkez konumunda' diyoruz. Bugün baktığımız zaman 200'den fazla uluslararası şirketin Türkiye'de Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi var. Satın alma ofisleri var. Üretim sonrası fonksiyonlarda da en önemli kıymetlerden biri Türkiye bölgesel bir yönetim merkezi halinde. Sayın Bakanımız burada. Türkiye birçok uluslararası marka için bölgesel lojistik merkezi haline geldi. Yine bizim son 5 - 6 yılda gözlemlediğimiz onlarca şirket Türkiye'de bölgesel eğitim merkezleri yalnızca kendi personelleri için değil yine müşterileri ve tedarikçileri için kıymet üretiyor. Burada çok kıymetli uluslararası firmalar var" cümlelerini kullandı. - İSTANBUL

Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığımız 19 yılda 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptı
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığımız 19 yılda 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptı
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığımız 19 yılda 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptı
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığımız 19 yılda 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptı

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Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türk Lirası, Beşiktaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'Bakanlığımız 19 yılda 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptı' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Bakanlığımız 19 yılda 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptı" - Son Dakika
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