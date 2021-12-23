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Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız

23.12.2021 13:16
Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yılbaşında yenilenecek olan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Adil Karaismailoğlu, "Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz." açıklamalarında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, köprü, otoyol geçiş ücretleri ve uçak bileti fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu açıklamaları şöyle:

"Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveri içinde çalışıyoruz. 2020'de 2019'un yarısı kadar yatırım yaptık. 2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza. 2020'nin başında Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Peşinden Türksat 5B'yi uzaya başarılı şekilde fırlattık. Uzayda şu anda 8 aktif uydumuz var. Veri iletişim kapasitemizi 15 kat artıracak.

Yüksek hızlı trenlerimizi artırmayı planlıyoruz. Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. 2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki yılın ilk haftalarında Konya- Karaman bağlantısını açmayı planlıyoruz.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor.

UÇAK BİLETİNDE FİYATLAR ARTAR MI?

Havayolu için tavan fiyat konusunda havayolu şirketlerimizin böyle bir talebi var. Sabit bir ücret yok. O da değerlendirildi kendilerine bildirildi. Onlar da uygulayacaklardır. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yapılan havayolu ihalesi de çok kıymetli. Yabancıların bunu görmesi çok önemli. 760 milyon euro bu yatırım. Uzun soluklu bir planlamanın ürünü. Kamu özelleştirme projeleri birilerinin karalamasıyla yok olmayacak."

Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Yatırım, Uçak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız - Son Dakika Ekonomi


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