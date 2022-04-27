Bakan Kirişci: "Su medeniyettir, vatandır, nimettir" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gümüşhane Bahçecik Barajı'nda kapağın indirilerek suyun tutulmaya başlanması nedeniyle düzenlenen törene video konferans yöntemi ile katıldı. Kirişci, "Su medeniyettir diyoruz, su vatandır diyoruz, su nimettir diyoruz. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, su konusunda birtakım zorluklarımızın olduğunu, bundan dolayı da suyu idareli kullanmamız gerektiğini her vesileyle dile getiriyorum" dedi.

Gümüşhane'nin merkezi ile iletim hattı güzergahında bulunan yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Bahçeçik Barajı'nda su tutulmaya başlanması nedeniyle tören düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de törene Ankara'dan video konferans yöntemi ile katıldı. DSİ Genel Müdürlüğü'nden tören alanına bağlanan Kirişci'ye Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ve bakanlık personeli eşlik etti.

"Su medeniyettir, vatandır, nimettir"

Bakan Kirişci, yaptığı konuşmada 2050 yılına kadar Gümüşhane'nin hem içme suyuna hem de arıtma tesisine kavuşmasını umduğunu belirterek, "Su medeniyettir diyoruz, su vatandır diyoruz, su nimettir diyoruz. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, su konusunda birtakım zorluklarımızın olduğunu, bundan dolayı da suyu idareli kullanmamız gerektiğini her vesileyle dile getiriyorum" diye konuştu.

Bakanlığın genel müdürlüğü bağlamında Gümüşhane'ye özel bir ilgileri olduğuna dikkati çeken Bakan Kirişci, "Bu konuda bu zamana kadar 239 projenin gündemde olduğunu ve 147'sinin işletmeye alındığını, 40'ının inşaatının devam ettiğini, 29'unun ise proje aşamasında, 23'ünün de planlama aşamasında olduğunu belirtmek istiyoruz. Gümüşhane'mize daha çok hizmet bizim için büyük bir onurdur, gururdur. Çünkü her ilimiz gibi Gümüşhane'miz de bunu ziyadesiyle hak ediyor" dedi.

Toplam yatırım bedeli 300 milyon lira olan ve 5 milyon 460 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek Bahçeçik Barajı'nda kapağın indirilerek suyun tutulması için Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın temsili butonlara bastı. Kapağın alkışlar eşliğinde indirilmesi ile Gümüşhane Bahçecik Barajı'nda su tutulmaya başlandı. Ardından Gümüşhane İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, bereket için dua etti. - ANKARA