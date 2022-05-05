Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakam. Nisan ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

"SON 12 AYDA İHRACAT 240 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Bakan Muş, "Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun." dedi.