Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı - Son Dakika
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Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı

05.05.2022 11:50
Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın nisan ayında yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolara çıktığını ifade ederken, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığının da altını çizdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakam. Nisan ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

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"SON 12 AYDA İHRACAT 240 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Bakan Muş, "Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun." dedi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu.

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Son Dakika Ekonomi Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı - Son Dakika
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