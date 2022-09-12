Bakan Nebati: 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş, 4 puanı aştı - Son Dakika
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Bakan Nebati: 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş, 4 puanı aştı

12.09.2022 15:16
Bakan Nebati: 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş, 4 puanı aştı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş, 4 puanı aşmış durumda" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada pek çok ülke ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli ile hızla büyüyor ve istihdam yaratıyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş, 4 puanı aşmış durumda. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ve işsiz sayısı 15-24 yaş grubunda 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı" dedi. Orta Vadeli Program'da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefine emin adımlarla ilerlendiğini kaydeden Bakan Nebati, "Attığımız her adımla daha fazla üretimi, daha yüksek istihdamı önceliyoruz. Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz. Yatırımı ve istihdamı destekleyen, teşvik eden adımlarımız sürecektir" dedi.


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Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş, 4 puanı aştı - Son Dakika

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