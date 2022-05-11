Bakan Nebati EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında temaslarda bulundu

11.05.2022 21:32
Bakan Nebati EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na iştirak etti ve birçok mevkidaşıyla temaslarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na iştirak etti ve birçok mevkidaşıyla temaslarda bulundu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından Fas'ın Marakeş kentindeki EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin paylaşımlarda bulundu.

EBRD Guvernörler Kurulu toplantısına katılan Nebati, burada ele alınan konulara ilişkin şunları kaydetti:

"Küresel jeopolitik gelişmelerin neden olabileceği ekonomik ve toplumsal sonuçların etkilerine dikkat çekmenin yanı sıra Türkiye'nin yeşil dönüşümde devreye aldığı çalışmaları aktararak yenilenebilir enerji yatırımlarına daha fazla yer verilmesi gerektiğinin altını çizdik."

Nebati ayrıca Faslı, Moldovalı, İzlandalı ve Kırgızistanlı mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.

Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, "Önemli bir ticaret ortağımız olan Fas ile dostane ilişkilerimizin güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmede küresel ekonomik gelişmeler ve yeşil dönüşüm hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Nebati, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ticari ilişkileri ve stratejik ortaklığı geliştirme hedefini vurguladıklarını, küresel jeopolitik gelişmeler ile yeşil dönüşüm kapsamındaki projeleri detaylıca ele aldıklarını bildirdi.

İzlanda Maliye ve Ekonomik İşler Bakanı Bjarni Benediktsson ile gerçekleştirdikleri görüşmenin detayına ilişkin de bilgi veren Nebati, "İkili ilişkilerimize ivme kazandırma, olası iş birliği alanlarının detaylıca ele alınması hususunda mutabık kalarak iklim değişikliği ile mücadele konusunu, jeopolitik gelişmelerin küresel enerji ve diğer emtia fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev ile bir araya geldiklerine de işaret ederek, "İki kardeş ülke olarak ekonomik ve ticari iş birliğimizin sürdürülebilir bir şekilde artmasını önemsediğimizi belirterek küresel ekonomik gelişmeler hakkında istişarelerde bulunduk." bilgisini paylaştı.

EBRD Guvernörler Kurulu yıllık toplantısının sona ermesinin ardından da bir paylaşımda bulunan Nebati, toplantıda global ekonomideki mevcut koşulların EBRD bölgesine muhtemel etkileri ve gerekli önlemlerin detaylıca tartışıldığını aktardı.

YORUMLAR
500
5. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı İstanbul'da başladı 5. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı İstanbul'da başladı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü

Maliye Bakanı, Türkiye, Maliye, Fas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında temaslarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:49 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için "Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla savcılığa gidildi!
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
20:33 Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı
20:05 Hastane önüne park ettiği aracının içinde mastürbasyon yapan adam gözaltına alındı!
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 21:40:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Nebati EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement