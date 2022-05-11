Bakan Nebati EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında temaslarda bulundu - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na iştirak etti ve birçok mevkidaşıyla temaslarda bulundu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından Fas'ın Marakeş kentindeki EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin paylaşımlarda bulundu.

EBRD Guvernörler Kurulu toplantısına katılan Nebati, burada ele alınan konulara ilişkin şunları kaydetti:

"Küresel jeopolitik gelişmelerin neden olabileceği ekonomik ve toplumsal sonuçların etkilerine dikkat çekmenin yanı sıra Türkiye'nin yeşil dönüşümde devreye aldığı çalışmaları aktararak yenilenebilir enerji yatırımlarına daha fazla yer verilmesi gerektiğinin altını çizdik."

Nebati ayrıca Faslı, Moldovalı, İzlandalı ve Kırgızistanlı mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.

Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, "Önemli bir ticaret ortağımız olan Fas ile dostane ilişkilerimizin güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmede küresel ekonomik gelişmeler ve yeşil dönüşüm hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Nebati, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ticari ilişkileri ve stratejik ortaklığı geliştirme hedefini vurguladıklarını, küresel jeopolitik gelişmeler ile yeşil dönüşüm kapsamındaki projeleri detaylıca ele aldıklarını bildirdi.

İzlanda Maliye ve Ekonomik İşler Bakanı Bjarni Benediktsson ile gerçekleştirdikleri görüşmenin detayına ilişkin de bilgi veren Nebati, "İkili ilişkilerimize ivme kazandırma, olası iş birliği alanlarının detaylıca ele alınması hususunda mutabık kalarak iklim değişikliği ile mücadele konusunu, jeopolitik gelişmelerin küresel enerji ve diğer emtia fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev ile bir araya geldiklerine de işaret ederek, "İki kardeş ülke olarak ekonomik ve ticari iş birliğimizin sürdürülebilir bir şekilde artmasını önemsediğimizi belirterek küresel ekonomik gelişmeler hakkında istişarelerde bulunduk." bilgisini paylaştı.

EBRD Guvernörler Kurulu yıllık toplantısının sona ermesinin ardından da bir paylaşımda bulunan Nebati, toplantıda global ekonomideki mevcut koşulların EBRD bölgesine muhtemel etkileri ve gerekli önlemlerin detaylıca tartışıldığını aktardı.