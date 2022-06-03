Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı - Son Dakika
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Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı

03.06.2022 14:29
Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır'da İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında yapılan genel oturuma katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır'da İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında yapılan genel oturuma katıldı.

Nebati, Twitter hesabından, Mısır ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde devam eden İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında bugün yapılan genel oturuma katılarak, bankanın yıllık rapor, finansal tablolar ve genel sermaye artırımı hususlarını görüştük."

Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı
Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı
Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı

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Bakan Nebati: Bugün Açıklanan Enflasyon Rakamları, Enflasyon Artışının Hız Kestiğini Ortaya Koyuyor Bakan Nebati: Bugün Açıklanan Enflasyon Rakamları, Enflasyon Artışının Hız Kestiğini Ortaya Koyuyor Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılıyor Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılıyor
Kaynak: AA

İslam Kalkınma Bankası, Nureddin Nebati, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı - Son Dakika
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