Bakan Nebati: "Kaynağını milletimizin alın terinden alan 2023 yılı bütçesi, milletimizin bize emanetidir" - Son Dakika
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Bakan Nebati: "Kaynağını milletimizin alın terinden alan 2023 yılı bütçesi, milletimizin bize emanetidir"

25.11.2022 22:57
Bakan Nebati: "Kaynağını milletimizin alın terinden alan 2023 yılı bütçesi, milletimizin bize emanetidir"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadar ki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı bütçesini de aynı şekilde görüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadar ki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı bütçesini de aynı şekilde görüyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kapanış konuşması yaptı. Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada, Türkiye Ekonomi Modeli'nin hedefleri doğrultusunda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı öncelendirdiklerini belirterek, "Bu sayede, 2022 yılında da ekonomik büyüme dengeli görünümünü korumuş, istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde de, yüksek katma değer üreten, küresel ölçekte daha üst seviyelere hızla yükselen müreffeh bir Türkiye için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Nebati, "Gelen veriler şunu gösteriyor: Enflasyonda en yüksek değerler görüldü. Bundan sonra da sayısal olarak aşağı yönlü bir enflasyonu ve oranları hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.
"Kaynağını milletimizin alın terinden alan 2023 yılı bütçesi, milletimizin bize emanetidir"
Bakan Nebati, 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerini ele alarak, şunları söyledi:
"Bugüne kadar yapılan tüm özverili çalışmalar için Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli Başkan ve üyelerine, kıymetli katkılarını esirgemeyen herkese, Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadarki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı Bütçesini de aynı şekilde görüyoruz."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sona erdi. Bu kapsamda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: 'Kaynağını milletimizin alın terinden alan 2023 yılı bütçesi, milletimizin bize emanetidir' - Son Dakika

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