Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi

09.06.2022 19:52

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon ve döviz kuru olmak üzere hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğini açıklaması sonrası dolar 17.20'den 16.90'a kadar geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, başta enflasyon ve döviz olmak üzere bu akşamdan itibaren ekonomide yeni adımlar atılacağını söyledi. Bakan Nebati'nin açıklamasıyla birlikte, dolarda hızlı bir düşüş oldu.

30 KURUŞ BİRDEN DÜŞTÜ

Gün içinde en yüksek 17.27 seviyesini gören dolar, açıklama öncesi 17.20 seviyesinde hareket ediyordu. Bakan Nebati'nin yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından kur 16.90'a kadar geriledi.

DÖVİZ ALTINDA SON DURUM

Dolar, saat 20.00 itibarıyla 16.91'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 18.16'dan, gram altın ise 1.003 liradan alıcı buluyor.

AÇIKLAMADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Bakan Nebati'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, "Bakanlığın açıklamasında "Yakın bir süre önce kısa vadeli çıkarlarının peşinde koşanların oluşturduğu tedirginlik ortamı sonrasında, 20 Aralık 2021'de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etmiş durumdadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirmelerine imkân vermeden sağduyulu olmasında büyük fayda vardır." denildi.

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız Garo Paylan: 'Nebati, Gözlerindeki Işığın Kimi Aydınlattığını, Kimi de Karanlıkta Bıraktığını İtiraf Etti' Garo Paylan: 'Nebati, Gözlerindeki Işığın Kimi Aydınlattığını, Kimi de Karanlıkta Bıraktığını İtiraf Etti'

Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:42 Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
18:42 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 20:06:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement