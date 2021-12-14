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Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma - Son Dakika

Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma

14.12.2021 14:59

AK Parti'nin tanınmış isimlerinden MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni ekonomi programına ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Riskleri kumar ve piyango gibi sunmanın vatandaşı korkuttuğunu belirten Tayyar, "Ekonomi kurmaylarının yeni iletişim diline ihtiyaç var." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin; ama ben bu iş düzelmezse eğer 1000 çalışanımla beraber bütün varlığımı kaybederim, bunu göze alır mıyım?" açıklamasını eleştirdi.

"YENİ İLETİŞİM DİLİNE İHTİYAÇ VAR"

Yeni ekonomi politikasındaki riskleri kumar ve piyango gibi sunmanın vatandaşı korkuttuğunu söyleyen Şamil Tayyar, ekonomi kurmaylarının yeni iletişim diline ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Tayyar, şunları söyledi:

"Yeni ekonomi politikasının risklerini kumar veya piyango gibi sunma retoriği güven kazandırmaz, aksine korkutur. AK Parti 20 yıl boyunca halkı korkutarak değil hayallerine ortak ederek birlikte yol aldı. Demem o ki ekonomi kurmaylarının yeni iletişim diline ihtiyaç var."

NUREDDİN NEBATİ'NİN YENİ MODELE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

  • Faiz indirimi devam edecek mi bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız.
  • Kur artışında dışarıdan herhangi bir saldırı yok! Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemler var.
  • (Yeni model tutmazsa?) Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem.
  • Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin; ama ben bu iş düzelmezse eğer 1000 çalışanımla beraber bütün varlığımı kaybederim, bunu göze alır mıyım.
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma

Nureddin Nebati, Şamil Tayyar, AK Parti, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma - Son Dakika
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