Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin; ama ben bu iş düzelmezse eğer 1000 çalışanımla beraber bütün varlığımı kaybederim, bunu göze alır mıyım?" açıklamasını eleştirdi.

"YENİ İLETİŞİM DİLİNE İHTİYAÇ VAR"

Yeni ekonomi politikasındaki riskleri kumar ve piyango gibi sunmanın vatandaşı korkuttuğunu söyleyen Şamil Tayyar, ekonomi kurmaylarının yeni iletişim diline ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Tayyar, şunları söyledi:

"Yeni ekonomi politikasının risklerini kumar veya piyango gibi sunma retoriği güven kazandırmaz, aksine korkutur. AK Parti 20 yıl boyunca halkı korkutarak değil hayallerine ortak ederek birlikte yol aldı. Demem o ki ekonomi kurmaylarının yeni iletişim diline ihtiyaç var."

NUREDDİN NEBATİ'NİN YENİ MODELE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI