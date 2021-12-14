AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin; ama ben bu iş düzelmezse eğer 1000 çalışanımla beraber bütün varlığımı kaybederim, bunu göze alır mıyım?" açıklamasını eleştirdi.
Yeni ekonomi politikasındaki riskleri kumar ve piyango gibi sunmanın vatandaşı korkuttuğunu söyleyen Şamil Tayyar, ekonomi kurmaylarının yeni iletişim diline ihtiyaç olduğunu söyledi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Tayyar, şunları söyledi:
"Yeni ekonomi politikasının risklerini kumar veya piyango gibi sunma retoriği güven kazandırmaz, aksine korkutur. AK Parti 20 yıl boyunca halkı korkutarak değil hayallerine ortak ederek birlikte yol aldı. Demem o ki ekonomi kurmaylarının yeni iletişim diline ihtiyaç var."
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma - Son Dakika Ekonomi