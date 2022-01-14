Bakan Pakdemirli'den girişimcilere hibe müjdesi: 40 milyon euro bütçe ile hibe desteği sağlayacağız

Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, girişimcilere yönelik müjdeli bir haber paylaştı.IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısı'na çıkıldığını belirten Pakdemirli, uygun projelere yüzde 55 ile 65 arasında destek verileceğini söyledi.

40 MİLYON EURO DESTEK YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girişimcilerimize müjdemiz var. IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısı'na çıkmış bulunuyoruz. Uygun bulunan projelere 40 milyon euro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği sağlayacağız. Destek bizden, üretmek sizden" ifadelerini kullandı.