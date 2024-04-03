Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Aylık enflasyon mart ayında geriledi

TÜFE Mart Ayında Yıllık Yüzde 68,50 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yıllık yüzde 68,50 artış gösterdi. Ayrıca, giyim ve ayakkabı en az artış gösteren ana grup olurken, eğitim ise en yüksek artışın olduğu grup oldu. Alkollü içecekler ve tütün ise bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi ise yıllık yüzde 71,89 artış gösterdi. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise mart ayında yıllık yüzde 51,47 artış gösterdi.