Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Motokuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz" dedi.

22.06.2024 13:17
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, garson ve motokuryelere yönelik olarak verilen bahşişlerden KDV kesilmesine yönelik yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

BAHŞİŞTEN KESİNTİ YAPILIYORDU

Mevcut durumda herhangi bir restorandan uygulamalar vasıtasıyla yemek sipariş edilse ve yemeğin tesliminden sonra değerlendirme aşamasında yine uygulama üzerinden bahşiş verilirse bu bahşişten Katma Değer Vergisi kesiliyordu. Yapılacak düzenlemeyle birlikte uygulama üzerinden verilen bahşişlerden KDV alınmayacak.

BAKAN ŞİMŞEK: KDV'YE TABİ OLMAYACAK

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Şimşek, "Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV'ye tabi olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • MUSTAFA BEŞTAŞ: insan biraz utanır 71 8 Yanıtla
    Hursit Yavas: Önce buyuk firmalari arastirin bahsise muafiyet getirmis bak sen yaw istersen getirme nerden bileceksin kimin ne kadar bahsis aldigini 37 2 Ahmet Dikmen: Işıklarda mendil satan çocuklara benzettiler bizi . Hergün akşam hasılatı bunlara vereceğiz , sabah çıkarken de harçlık alacağız ?? 34 2 mürsel sarıteke: çok şükür bisiklet kullanım vergisindende muhafız 2 1 Sivet Ok: Ayıp ya koskoca ülkenin ve bakanının uğraştığı şeylere bakar mısınız? Bu tür açıklamalar maalesef endişe verici demek ki kasada para kalmamış her yere vergi diye koşturuluyor. Kimse yeni yatırımlardan üretimlerden bahsetmiyor. Ülke üretirse ucuzluk olur güçlü olur. Üreteni korkutarak sıkarak zengin olunmaz. Sıkılan esnaf üretici yatırımcı kuş olur uçar bunu görmek için teleskop mu kullanmak lazım acep!!! 0 0
  • Bhdr Zcvlkov: Bi bunlar kalmıştı. kulağımızda delik var mehmet şimşek bi ora kaldı.... 54 3 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Yazacak bir şey bulamadım? 45 2 Yanıtla
  • hüseyin güner: hava vergisi de alın 37 3 Yanıtla
  • Abdullah Çelik: Sçtğ ı b ktnda vergal 31 2 Yanıtla
    Erdinç Koç: Onu her ay su faturasında ödüyorsun :) 23 0
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