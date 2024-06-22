Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

MUSTAFA BEŞTAŞ:

insan biraz utanır

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Hursit Yavas: Önce buyuk firmalari arastirin bahsise muafiyet getirmis bak sen yaw istersen getirme nerden bileceksin kimin ne kadar bahsis aldigini 37 2

Ahmet Dikmen: Işıklarda mendil satan çocuklara benzettiler bizi . Hergün akşam hasılatı bunlara vereceğiz , sabah çıkarken de harçlık alacağız ?? 34 2

mürsel sarıteke: çok şükür bisiklet kullanım vergisindende muhafız 2 1