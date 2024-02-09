Bakan Şimşek, Bartın'da patronlarla buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek, Bartın'da patronlarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da işadamları, esnaf ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda 'Kalkınma Yerelden Başlar' konusu ele alındı.

09.02.2024 22:07  Güncelleme: 22:13
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Bakan Şimşek, Bartın'da patronlarla buluştu

BARTIN - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın işadamları, esnaf ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile buluştu.

Bartın'da bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen "Kalkınma Yerelden Başlar" konulu programa Bakan Şimşek'in yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, vali yardımcıları, oda ve meslek kuruluşların başkanları, işadamları, esnaf ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Bakan Şimşek, yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından Bartın'dan ayrılarak, karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

Bakan Şimşek, Bartın\'da patronlarla buluştu
Kaynak: İHA

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