Bakan Şimşek, cari açık oranının 2027'de savaş öncesi seviyeye gerilemesini bekliyor

Bakan Şimşek, cari açık oranının 2027'de savaş öncesi seviyeye gerilemesini bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, enerji fiyatlarındaki düşüş ve dış talepteki toparlanmayla 2027 yılında cari açığın milli gelire oranının savaş öncesi seviyesine gerileyeceğini bekliyor. Şimşek, bu öngörüyü enerji fiyatlarındaki düşüş ve dış talepteki toparlanmaya dayandırıyor.
Bakan Şimşek: "Enerji fiyatlarındaki düşüş ve dış talepteki toparlanma ile 2027 yılında cari açığın milli gelire oranının savaş öncesi seviyesine gerileyeceğini bekliyoruz".
Kaynak: İHA
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