Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri Geriliyor

Bakan Şimşek: "Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor. Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır." - ANKARA