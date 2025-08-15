Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri Geriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor. Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün yayımlanan ağustos ayı piyasa katılımcıları anketini değerlendirdi.

Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğini belirten Şimşek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA