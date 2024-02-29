Bakan Şimşek'ten ekonomideki büyümeye "yapısal reformlara devam" mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten ekonomideki büyümeye "yapısal reformlara devam" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı ekonomideki büyüme rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Şimşek, milli gelirin 2 bin 450 dolarlık artışla 13 bin 110 dolara yükselmesine dikkat çekerek ekonomi programlarının başarısını vurguladı. Şimşek ayrıca, 2023'te büyümenin üçte birinin makine ve teçhizat yatırımlarından geldiğini belirterek, yatırım ve ihracatın nitelikli büyümeye doğru yol aldığını ifade etti.

29.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Türkiye ekonomisiyle ilgili 2023 yılı son çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Verilerde ekonominin yüzde 4,5 oranında büyüdüğü görülürken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Kalıcı refah artışı için yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz." açıklaması geldi.

MİLLİ GELİRDE 2 BİN 450 DOLARLIK ARTIŞ

Bakan Şimşek'in büyüme rakamlarıyla ilgili TÜİK verilerini paylaştığı yazılı açıklamasında milli gelirin 2 bin 450 dolarlık artışla 13 bin 110 dolara yükselmesine dikkat çekilerek "2023'te büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"BU YIL ILIMLI BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Şimşek açıklamasının devamında "Göstergeler, ekonomideki dengelenmenin, cari açıktaki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor. Bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği ılımlı, dengeli büyüme bekliyoruz. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten büyüme rakamları yorumu: Yapısal reformlara devam edeceğiz
Bakan Şimşek\'ten ekonomideki büyümeye "yapısal reformlara devam" mesajı

Mehmet Şimşek, Ekonomi, İhracat, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten ekonomideki büyümeye 'yapısal reformlara devam' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Pinokyo: 45 yaşındayım 45 yıldır aynı haberleri okuyorum sadece başrol değişik. Hep büyüyoruz maşallah. 11 0 Yanıtla
  • Merih Can Aris: TÜİK e güvenen kaldı mı ? Ben TÜİK in hiç bir verisine güvenmiyorum 10 0 Yanıtla
  • salihb: Milli girenden hiç bahsetmiyorlar 8 0 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Bu büyüme sadede ilk 500 şirket için geçerli, diğer 89 milyonu ilgilendirmiyor..! 4 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 11:47:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten ekonomideki büyümeye "yapısal reformlara devam" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement