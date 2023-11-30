 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilk yorum: - Son Dakika

Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilk yorum:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde %5,9 büyümesine ilk yorum geldi. Büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru gidildiğini belirten Şimşek, ''Uyguladığımız kurala dayalı politikalarımıza; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Verimlilik artışı için yapısal reformları uygulamaya koyacağız. Böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendireceğiz.'' dedi.

30.11.2023 - 11:04,  Güncelleme: 11:45
Abone Ol

Türkiye İstatistik Kurumu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini yayımladı. Buna göre; Türkiye ekonomisi temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Büyüme rakamlarıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz." dedi.

"YATIRIM VE İHRACAT ARTTI"

Bakan Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Yılın ilk yarısına göre iç talebin büyümeye verdiği katkı azalırken, net ihracatın negatif katkısı nispeten azaldı. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken; yatırım ve ihracat artış gösterdi." dedi.

"YAPISAL REFORMLARI UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Verimlilik artışı için yapısal reformları uygulamaya koyacağız. Böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendireceğiz."

İşte o paylaşım:

Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilk yorum: Kurala dayalı politikalara devam edeceğiz

Mehmet Şimşek, Türkiye, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilk yorum: - Son Dakika


12:21
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
12:03
Görüşme sonrası ilk açıklama! Akşener, Özgür Özel'e ''Pazartesi gününü bekle'' dedi Görüşme sonrası ilk açıklama! Akşener, Özgür Özel'e ''Pazartesi gününü bekle'' dedi
11:59
Erkan Petekkaya, hazırlık süreci uzayan Saplantı dizisinden ayrıldı Erkan Petekkaya, hazırlık süreci uzayan Saplantı dizisinden ayrıldı
11:39
100 yaşında ölen Henry Kissinger, 5 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumluydu 100 yaşında ölen Henry Kissinger, 5 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumluydu
11:26
Seçil Erzan'ın korkudan hakime bile adını söyleyemediği Kapalıçarşı'daki isim kim? Seçil Erzan'ın korkudan hakime bile adını söyleyemediği Kapalıçarşı'daki isim kim?
11:25
Altının gram fiyatı 1.900 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.900 liradan işlem görüyor
11:04
Sel sularında can pazarı! Kepçe operatörü şans eseri hayatta kaldı Sel sularında can pazarı! Kepçe operatörü şans eseri hayatta kaldı
11:04
Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilk yorum: Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilk yorum:

Son Dakika
12:21 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
12:03 Görüşme sonrası ilk açıklama! Akşener, Özgür Özel'e ''Pazartesi gününü bekle'' dedi
11:59 Erkan Petekkaya, hazırlık süreci uzayan Saplantı dizisinden ayrıldı
11:39 100 yaşında ölen Henry Kissinger, 5 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumluydu
11:26 Seçil Erzan'ın korkudan hakime bile adını söyleyemediği Kapalıçarşı'daki isim kim?
11:25 Altının gram fiyatı 1.900 liradan işlem görüyor
11:04 Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilk yorum:
11:04 Sel sularında can pazarı! Kepçe operatörü şans eseri hayatta kaldı
11:00 Bakan Işıkhan: Asgari ücret pazarlığı verimli geçecek
10:59 Güne düşüşle başlayan dolar 28,82'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2023 12:40:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilk yorum: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement