Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilk yorum:

Türkiye İstatistik Kurumu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini yayımladı. Buna göre; Türkiye ekonomisi temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Büyüme rakamlarıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz." dedi.

"YATIRIM VE İHRACAT ARTTI"

Bakan Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Yılın ilk yarısına göre iç talebin büyümeye verdiği katkı azalırken, net ihracatın negatif katkısı nispeten azaldı. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken; yatırım ve ihracat artış gösterdi." dedi.

"YAPISAL REFORMLARI UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Verimlilik artışı için yapısal reformları uygulamaya koyacağız. Böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendireceğiz."

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