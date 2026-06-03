Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul 80 dakikaya düşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul 80 dakikaya düşecek

03.06.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren hattına paralel 276 km'lik otoyol projesi başlattıklarını açıkladı. 2028'e kadar demir yolu ağını 17 bin km'ye çıkarmayı hedefliyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- İstanbul güzergahındaki süper hızlı demir yolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Uraloğlu, Türkiye'nin 2009'da yüksek hızlı trenle tanıştığını anımsatarak, Ankara-İstanbul-Ankara arası gidip gelenlerin YHT konforu yaşadığını, söz konusu hizmetin Sivas, Konya ve Karaman'da da bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, demir yolu ağının 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olduğunu belirterek, "Bunun neredeyse tamamını elden geçirdik, yüzde 70'lerini elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Halihazırda yapımı devam eden 4 bin 164 kilometre demir yolu ağımız var. Bunların neredeyse tamamı, hızlı tren hattıdır. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, yine Karaman-Ulukışla, Ankara-İzmir, aynı şekilde Bursa Yenişehir, Osmaneli, Halkalı, Çerkezköy, Kapıkule gibi 4 bin kilometrenin üzerinde yapımı devam eden, aynı anda bu kadar yapımı devam eden ülke sayısı gerçekten çok fazla değildir. Hedefimiz, 2028 yılına kadar bunun yaklaşık 3 bin kilometresini devreye almak, yani 17 bin kilometreye çıkarmak. Sonrasında da 2053 hedefimiz, 28 bin 500 kilometre hayata geçecek." diye konuştu.

Türkiye'yi, 48 saatte hızlı trenle dolaşma imkanı doğacağına işaret eden Uraloğlu, Eskişehir-Bilecik üzerinden giden hattın 4 saatlik seyahat süresi olduğunu, Ankara'dan doğrudan Nallıhan'dan Akyazı'ya çıkacak bir hat üzerinde proje çalışması başlattıklarını, yaklaşık 10 yıl içinde 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a gitme fırsatı bulunacağını aktardı.

Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kolunun Kınalı'dan Kapıkule'ye uzandığını belirterek, Kınalı'dan Çanakkale'ye doğru giden Kınalı-Malkara arasında da çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi. En kritik kesimin Bolu Dağı olduğunu, burada günlük ortalama araç geçişinin 50 bin civarında bulunduğunu, geçişin 80 bine ulaştığında hizmet seviyesinin düşeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Yaklaşık 10-15 yıllık sürede, bunun olacağını öngörüyoruz. Bahsettiğimiz süper hızlı 80 dakikalık demir yolu güzergahına paralel olarak bir otoyol çalışmasına başladık. Yani Akyazı'dan Ankara'ya Nallıhan ve Beypazarı üzerinden gelecek 276 kilometrelik otoyolun proje çalışmalarına da başladık. Onu da bitirerek, Ankara'ya getirip çevre yoluna bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Esenboğa Havalimanı raylı sistemi için bu sene kazmayı vururuz"

Ankara Esenboğa Havalimanı raylı sistem hattının ihalesinin 30 Haziran'da yapılacağını hatırlatan Uraloğlu, söz konusu ihalenin tekliflerini alıp, ihaleyi sonuçlandıracaklarını kaydetti. Söz konusu hatta ilişkin 36 kilometrelik 100 milyar liranın üzerinde bir yatırımı 5 yılda tamamlamayı öngördüklerine değinen Uraloğlu, "Bu sene içinde kazmayı vururuz. Tamamı tünel olacak yalnız, orada tünel açma makineleri (TBM) ile çalışacağız." dedi.

Uraloğlu, İstanbul'daki kent içi raylı sistem hatlarından biri olan Gayrettepe'den başlayıp Halkalı'ya kadar giden 69 kilometre uzunluğundaki hattın, Halkalı ile Arnavutköy arasındaki 17,5 kilometresinin tamamlandığını söyledi. Söz konusu hattın açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Haziran'da yapılmasının planlandığını belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'yla Avrupa Yakası'ndaki yerleşimin tamamının ring haline geleceğini vurguladı.

Bugün itibarıyla görevdeki 3. yıllarını tamamladıklarını anımsatan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla beraber bütün bakanlar ve ekipleriyle, ulaştırma noktasında ülkeyi daha iyi konuma getirmek için gayret ettiklerini ifade etti.

Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AAtölye Sergi Salonu'nda yer alan Ajansın foto muhabiri ve muhabirlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi ve kareler hakkında bilgi aldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul 80 dakikaya düşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
Fidan: Trump NATO Zirvesi’ne katılacak Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak
Galatasaray’da sürpriz Gidecek deniyordu, takımda kalıyor Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu Özel sistem kurmuşlar 20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar
Arda Güler’in sevgilisini görenler aynı yorumu yapıyor Arda Güler'in sevgilisini görenler aynı yorumu yapıyor

13:05
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek
Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:15
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 13:17:29. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul 80 dakikaya düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.