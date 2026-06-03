Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul 80 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- İstanbul güzergahındaki süper hızlı demir yolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Uraloğlu, Türkiye'nin 2009'da yüksek hızlı trenle tanıştığını anımsatarak, Ankara-İstanbul-Ankara arası gidip gelenlerin YHT konforu yaşadığını, söz konusu hizmetin Sivas, Konya ve Karaman'da da bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, demir yolu ağının 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olduğunu belirterek, "Bunun neredeyse tamamını elden geçirdik, yüzde 70'lerini elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Halihazırda yapımı devam eden 4 bin 164 kilometre demir yolu ağımız var. Bunların neredeyse tamamı, hızlı tren hattıdır. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, yine Karaman-Ulukışla, Ankara-İzmir, aynı şekilde Bursa Yenişehir, Osmaneli, Halkalı, Çerkezköy, Kapıkule gibi 4 bin kilometrenin üzerinde yapımı devam eden, aynı anda bu kadar yapımı devam eden ülke sayısı gerçekten çok fazla değildir. Hedefimiz, 2028 yılına kadar bunun yaklaşık 3 bin kilometresini devreye almak, yani 17 bin kilometreye çıkarmak. Sonrasında da 2053 hedefimiz, 28 bin 500 kilometre hayata geçecek." diye konuştu.

Türkiye'yi, 48 saatte hızlı trenle dolaşma imkanı doğacağına işaret eden Uraloğlu, Eskişehir-Bilecik üzerinden giden hattın 4 saatlik seyahat süresi olduğunu, Ankara'dan doğrudan Nallıhan'dan Akyazı'ya çıkacak bir hat üzerinde proje çalışması başlattıklarını, yaklaşık 10 yıl içinde 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a gitme fırsatı bulunacağını aktardı.

Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kolunun Kınalı'dan Kapıkule'ye uzandığını belirterek, Kınalı'dan Çanakkale'ye doğru giden Kınalı-Malkara arasında da çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi. En kritik kesimin Bolu Dağı olduğunu, burada günlük ortalama araç geçişinin 50 bin civarında bulunduğunu, geçişin 80 bine ulaştığında hizmet seviyesinin düşeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Yaklaşık 10-15 yıllık sürede, bunun olacağını öngörüyoruz. Bahsettiğimiz süper hızlı 80 dakikalık demir yolu güzergahına paralel olarak bir otoyol çalışmasına başladık. Yani Akyazı'dan Ankara'ya Nallıhan ve Beypazarı üzerinden gelecek 276 kilometrelik otoyolun proje çalışmalarına da başladık. Onu da bitirerek, Ankara'ya getirip çevre yoluna bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Esenboğa Havalimanı raylı sistemi için bu sene kazmayı vururuz"

Ankara Esenboğa Havalimanı raylı sistem hattının ihalesinin 30 Haziran'da yapılacağını hatırlatan Uraloğlu, söz konusu ihalenin tekliflerini alıp, ihaleyi sonuçlandıracaklarını kaydetti. Söz konusu hatta ilişkin 36 kilometrelik 100 milyar liranın üzerinde bir yatırımı 5 yılda tamamlamayı öngördüklerine değinen Uraloğlu, "Bu sene içinde kazmayı vururuz. Tamamı tünel olacak yalnız, orada tünel açma makineleri (TBM) ile çalışacağız." dedi.

Uraloğlu, İstanbul'daki kent içi raylı sistem hatlarından biri olan Gayrettepe'den başlayıp Halkalı'ya kadar giden 69 kilometre uzunluğundaki hattın, Halkalı ile Arnavutköy arasındaki 17,5 kilometresinin tamamlandığını söyledi. Söz konusu hattın açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Haziran'da yapılmasının planlandığını belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'yla Avrupa Yakası'ndaki yerleşimin tamamının ring haline geleceğini vurguladı.

Bugün itibarıyla görevdeki 3. yıllarını tamamladıklarını anımsatan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla beraber bütün bakanlar ve ekipleriyle, ulaştırma noktasında ülkeyi daha iyi konuma getirmek için gayret ettiklerini ifade etti.

Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AAtölye Sergi Salonu'nda yer alan Ajansın foto muhabiri ve muhabirlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi ve kareler hakkında bilgi aldı.

(Bitti)