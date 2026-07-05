Bakan Uraloğlu: 'Geleceğin Mührü' büyüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası kapsamında paylaşımda bulundu.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Eserlerimizle bugüne güç, vizyonumuzla yarınlara istikamet veriyoruz. Her eserimiz, Türkiye Yüzyılı'nın yarınlara bıraktığı güçlü bir izdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu iz, 'Geleceğin Mührü' olarak büyümeye devam ediyor."