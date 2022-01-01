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Bakan Varank: "2 dolarlık ürünü 40 dolara satanlarla çalışmak istemiyoruz" - Son Dakika

Bakan Varank: "2 dolarlık ürünü 40 dolara satanlarla çalışmak istemiyoruz"

01.01.2022 00:01
Bakan Varank: "2 dolarlık ürünü 40 dolara satanlarla çalışmak istemiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretim ve tedarik zincirinde fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara ilişkin, "Salgın döneminde fiyatlarda hiçbir oynaklık yoktu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretim ve tedarik zincirinde fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara ilişkin, "Salgın döneminde fiyatlarda hiçbir oynaklık yoktu. Ham maddede sıkıntı yoktu. Ama biz Türkiye'de 2 dolarlık kumaşların 40 dolara satıldığını gördük. Biz 2 dolarlık ürünü 40 dolara satarak fırsatçılık yapmak isteyenlerle çalışmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile sanayiciler ile üyelerin katılımıyla 45'inci Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Varank, 2022 yılında da sanayici ve iş insanlarına bakanlık desteklerinin artarak devam edeceği bilgisini verdi.

Pandemi sürecinde Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü dile getirdi Varank, "Salgının başından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, kayıtlı istihdamın 11,5 milyondan 13 milyon 900 bine ulaştı. Bunun 700 bini de sanayide gerçekleşmiş. Muhalefet, işsizliği muhtarların yanına özel kalem müdürü atamak gibi iş bilmez yollarla çözmeyi hayal edebilir. Biz burada gerçeklerden bahsediyoruz. En üretken alanlarda istihdamı artırarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Aylardır yapılan kara propaganda birkaç saatte yok oldu"

Türkiye'nin ekonomik gücünü, faiz, kur ve enflasyon üçgeninde değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Varank, şunları aktardı:

"Hep diyoruz ki ekonomimizin gücünü sadece kur, faiz ve enflasyon üçgeni üzerinden okumayın. Böyle bir yaklaşım en başta siz değerli iş insanlarına yapılan bir saygısızlıktır. Bu ülkenin yatırımcısını, girişimcisini, emekçisini yok saymaktır. Biz ne kadar söylesek de muhalefet bu ülkenin gerçeklerine yabancı olduğunu her fırsatta gösteriyor. Hep birlikte izledik, son birkaç aydır kur ve faiz üzerinde tepinip durdular. Ama gördük ki kur üzerinden ülkemize yapılan dayatmalar bir gece de boşa çıktı. Aylardır yapılan kara propaganda birkaç saatte yok oldu. Buradan siyasi bir çıkar elde etmek isteyip umduğunu bulamayanlar da şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemez duruma düştüler."

"Siz yeter ki birincil işiniz olan üretime ve ticarete odaklanın, bakanlık olarak tüm imkanlarımızla sizi desteklemeyi sürdüreceğiz"

Varank, Ankara'nın savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde önemli bir üretim merkezine dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Başkentimizi, yüksek teknoloji ve katma değerli üretimde sahip olduğu potansiyel dolayısıyla 2022'deki gelişmelere de yön verecek bir merkez olarak değerlendiriyorum. Bakanlık olarak ticaret odalarını kalkınma politikalarının en önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri de emrinize amade. Siz yeter ki birincil işiniz olan üretime ve ticarete odaklanın, istihdam sağlayın, katma değer üretin. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla sizi desteklemeyi sürdüreceğiz."

"2 dolarlık ürünü 40 dolara satanlarla çalışmak istemiyoruz"

Fiyatlama, fahiş fiyat ve stokçuluk konularına değinen Varank, dürüst, düzgün işini doğru yapan tüccarlar ile hiçbir problemlerinin olmadığını vurguladı. Birtakım insanların amaçlarının maksimum kar etmek olduğunu ifade eden Varank, "Salgın döneminde fiyatlarda hiçbir oynaklık yoktu. Ham maddede sıkıntı yoktu. Ama biz Türkiye'de 2 dolarlık kumaşların 40 dolara satıldığını gördük. Girdiden mi kaynaklanıyordu? Hayır. Fiyatlardaki oynaklıktan mı kaynaklanıyordu? Hayır. Kurdan mı kaynaklanıyordu? Peki bunun fiyatı nasıl 40 dolara çıktı? Biz 2 dolarlık ürünü 40 dolara satarak fırsatçılık yapmak isteyenlerle çalışmak istemiyoruz" dedi. - ANKARA

Bakan Varank: 2 dolarlık ürünü 40 dolara satanlarla çalışmak istemiyoruz
Bakan Varank: 2 dolarlık ürünü 40 dolara satanlarla çalışmak istemiyoruz
Bakan Varank: 2 dolarlık ürünü 40 dolara satanlarla çalışmak istemiyoruz
Bakan Varank: 2 dolarlık ürünü 40 dolara satanlarla çalışmak istemiyoruz

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Mustafa Varank, Hamster Coin, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: '2 dolarlık ürünü 40 dolara satanlarla çalışmak istemiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Varank: "2 dolarlık ürünü 40 dolara satanlarla çalışmak istemiyoruz" - Son Dakika
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